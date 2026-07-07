Las remontadas más épicas de Argentina: partidos que marcan la historia de la Albiceleste

Cuando se habla de la Selección Argentina es hablar de títulos, legendarias figuras, además de inolvidables partidos en los que la Albiceleste logró sobreponerse a la adversidad; a lo largo de la historia de la Copa del Mundo y la Copa América, el combinado sudamericano ha protagonizado históricas remontadas que hoy forman parte de los grandes capítulos del futbol mundial.

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¿Cuál fue la remontada más recordada de Argentina en un Mundial?

Uno de los ejemplos más recientes ocurrió en la final del Mundial de Qatar 2022; después de dominar gran parte del partido, Argentina vio cómo Francia igualó el marcador 2-2 en cuestión de minutos y posteriormente empató 3-3 en tiempos extra.

Aunque no fue una remontada completa en el marcador, la Albiceleste mostró fortaleza mental para imponerse en la tanda de penales y lograr su tercera Copa del Mundo.

Otro episodio memorable se vivió en el Mundial de México 1986, cuando el equipo encabezado por Diego Armando Maradona supo revertir momentos complicados durante el torneo hasta levantar el trofeo, consolidando una de las épocas más emblemáticas en la historia del futbol.

40 AÑOS DESPUÉS, INGLATERRA VUELVE AL AZTECA.



Su último recuerdo en ese estadio: la “Mano de Dios” de Maradona en los cuartos de final del Mundial de 1986. Aquella tarde quedó marcada para siempre en la historia. pic.twitter.com/eCffS9rEKM — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 1, 2026

¿Qué remontadas de Argentina destacan en la Copa América?

En Copa América, Argentina también ha protagonizado encuentros en los que logró darle la vuelta al marcador o recuperarse de escenarios bastante adversos. Uno de ellos ocurrió en la Copa América 2007, cuando la Albiceleste remontó ante Colombia en la fase de grupos para terminar imponiéndose 4-2 con una destacada actuación de sus jugadores.

Además, en la Copa América 2021, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró capacidad de reacción durante varios encuentros de la fase eliminatoria antes de derrotar a Brasil en la final, además de romper una sequía de 28 años sin títulos.

Argentina: Una selección acostumbrada a competir hasta el final

Más allá de los resultados, Argentina se ha construido una identidad basada en la resiliencia y la capacidad de responder bajo presión. Con figuras como Diego Maradona y Lionel Messi, la Albiceleste ha dado muestra que incluso en los momentos más complicados puede cambiar el rumbo de un partido.

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