Todo listo ¿Cuándo y a qué hora son las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya conoce a sus cuatro mejores selecciones: Francia, España, Inglaterra y Argentina que continúan en la lucha por el título y que protagonizarán unas semifinales que prometen muchas mas polémicas y emociones.

Luego de concluir los Cuartos de Final del Mundial 2026, el torneo hará una breve pausa durante las jornmadas del 12 y 13 de julio para permitir la preparación de los equipos antes de disputar la antesala de la Gran Final.

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Los aficionados podrán seguir ambos encuentros a través de TV Azteca por la señal de Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

Solamente cuatro selecciones sobreviven en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️⚽🏆



¡No te pierdas las dos series de semifinales con la mejor transmisión!



👇 Francia vs España / Inglaterra vs Argentina

📅 ⁣⁣⁣Martes 14 de julio / Miércoles 15 de julio

🕠 12:40 PM / 12:40 PM

📺… pic.twitter.com/K5JkIJq09U — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 12, 2026

¿Cuándo es el Francia vs España?

En el primer boleto rumbo a la Final, enfrentará a dos potencias europeas; Francia y España buscarán convertirse en el primer finalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en un duelo que reúne a dos de las plantillas más competitivas del planeta.

Fecha: Martes 14 de julio

Hora: 12:40 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Azteca 7, Azteca Deportes Network, sitio web y App de Azteca Deportes.

ESTO SERÁ ÉPICO, DUELO DE ANTOLOGÍA EN SEMIFINALES 🇫🇷 🆚 🇪🇸



Ambas naciones buscan el boleto a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, un clásico que no te puedes perder a través de las pantallas de Azteca Deportes 🔥



👇 Francia vs España

📅 ⁣⁣⁣Martes 14 de julio

🕠… pic.twitter.com/l54K2lHtgV — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 12, 2026

¿Cuándo es el Inglaterra vs Argentina?

¡El clásico de las Malvinas! En este ecnuentro se disputará con un enfrentamiento con mucha historia entre Inglaterra y Argentina, dos selecciones que han protagonizado algunos de los capítulos más memorables en la historia de los Mundiales. El vencedor de este partido avanzará al juego por el campeonato y buscará escribir una nueva página en su legado mundialista.

Fecha: Miércoles 15 de julio

Hora: 12:40 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Azteca 7, Azteca Deportes Network, sitio web y App de Azteca Deportes.

Una vez definidos los finalistas, el Mundial 2026 volverá a hacer una pausa antes de los encuentros decisivos. El partido por el tercer lugar se disputará el sábado 18 de julio, mientras que la Gran Final coronará al nuevo Campeón del Mundo.

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