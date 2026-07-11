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Hoy juega Haaland: Horario y dónde ver el Inglaterra vs Noruega y Argentina vs Suiza

Este sábado habrá mucha acción y emoción pues se jugarán los Cuartos de Final con dos partidazos Inglaterra vs Noruega y Argentina vs Suiza.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Cada vez estamos más cerca de conocer al que se convertirá en campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y los Cuartos de Final se llevarán a cabo hoy 11 de julio con dos partidos imperdibles, Noruega e Inglaterra y Argentina contra Suiza.

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¿A qué hora son y dónde ver los partidos de Cuartos de Final?

En el Estadio Miami se jugará el partido de Noruega vs Inglaterra a las 15:00 horas y será transmitido en Azteca 7, Azteca Deportes Network y en la app. Así que podrás disfrutar del encuentro con los mejores comentaristas deportivos.

Mientras que en el Estadio Kansas City a las 19:00 horas se jugará el Argentina vs Suiza.

Posibles formaciones por partido

Noruega podría tener la siguiente formación en el partido Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

Inglaterra jugaría con Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

En el caso de Argentina sería Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Suiza iría con Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas; y Breel Embolo.

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