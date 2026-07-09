EN VIVO: ¿Francia o Marruecos? Clasificados a semifinales del Mundial 2026 hoy 9 de julio

Oficialmente, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entró en su fase final y de los 48 equipos que clasificaron en el torneo, sólo quedan ocho y hoy se conocerá al primer semifinalista con el primer partido de los cuartos de final.
El encuentro de este día será Francia vs Marruecos, un duelo que promete intensidad y calidad futbolística, debido a que se trata de dos de los mejores equipos de la competencia.
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Minuto a minuto del Francia vs Marruecos para conocer al primer semifinalista del Mundial 2026
¿Dónde y a qué hora ver el Francia vs Marruecos por el pase a las semifinales?
El partido lo podrás ver este jueves 9 de julio a las 14:00 horas (tiempo local) por Azteca Deportes con los mejores comentaristas y la transmisión más esperada, a través de los canales:
- Azteca 7
- Azteca Deportes Network
- aztecadeportes.com
- App Azteca Deportes
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