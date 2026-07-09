EN VIVO: ¿Francia o Marruecos? Clasificados a semifinales del Mundial 2026 hoy 9 de julio

Oficialmente, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entró en su fase final y de los 48 equipos que clasificaron en el torneo, sólo quedan ocho y hoy se conocerá al primer semifinalista con el primer partido de los cuartos de final.

El encuentro de este día será Francia vs Marruecos, un duelo que promete intensidad y calidad futbolística, debido a que se trata de dos de los mejores equipos de la competencia.

¿Mbappé y compañía continuarán su paso arrollador o el 'Caballo Negro' del torneo dará la sorpresa?



¡No te pierdas el inicio de los 4tos de final con la mejor narración!



👇 Francia vs Marruecos

📅 Jueves 9 de julio

🕠 1:40 PM⁣⁣⁣

📺 ⁣⁣Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣… pic.twitter.com/ilmEEqYWrr — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 8, 2026

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Minuto a minuto del Francia vs Marruecos para conocer al primer semifinalista del Mundial 2026

¿Dónde y a qué hora ver el Francia vs Marruecos por el pase a las semifinales?

El partido lo podrás ver este jueves 9 de julio a las 14:00 horas (tiempo local) por Azteca Deportes con los mejores comentaristas y la transmisión más esperada, a través de los canales:

Azteca 7

Azteca Deportes Network

aztecadeportes.com

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