Duelos imperdibles: Los partidos de Octavos de Final que se jugarán hoy 4 de julio; hora y dónde ver

Cada vez esta más cerca el final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pero la actividad deportiva continúa y hoy sábado 4 de julio se enfrentarán Canadá, Marruecos, Paraguay y Francia quienes buscarán avanzar en los octavos de final.

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¿Qué partidos del Mundial se jugarán hoy?

Para este día se llevarán a cabo duelos imperdibles como es el caso de Marruecos vs Canadá donde los africanos son favoritos sobre uno de los coanfitriones luego de dejar fuera a Países Bajos en penales.

El conjunto canadiense disputa por primera vez en su historia la ronda de eliminación directa luego de sacar a Sudáfrica.

Además luego de que Paraguay eliminara a Alemania se enfrentarán a Francia y hay mucha expectativa sobre lo que podrían hacer en la cancha pues querrán repetir la proeza contra el equipo integrado por Kylian Mbappé y Didier Deschamps.

¿A qué hora y dónde ver los partidos?

Canadá vs Marruecos se jugará a las 11:00 horas tiempo del centro de México y en Estados Unidos a la 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

Paraguay Francia será a las 15:00 horas tiempo del centro de México y en Estados Unidos a las 5:00 pm ET, a las 4:00 pm CT y a las 2:00 pm PT y podrás disfrutarlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes a partir de las 14:40 horas.

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