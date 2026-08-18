La NFL apunta al extranjero: Roger Goodell revela el futuro de la Liga; ¿México tendría equipo?

¿Equipos de la NFL fuera de Estados Unidos? El comisionado Roger Goodell aseguró que no tiene dudas acerca de que algún día habrá equipos de la liga jugando como locales en otro país; la delcaración fue realizada durante una entrevista con el medio alemán RTL/ntv y confirma que la expresión internacional ya forma parte de la visión a largo plazo de la NFL .

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¿Qué ciudad podría tener el primer equipo de la NFL fuera de Estados Unidos?

¡Información importante pars los aficionados al futbol americano en México ! Aunque todavía no existe una franquicia oficialmente asignada, Londres aparece como uno de los prinicpales candidatos a equipo de la NFL fuera de Estados Unidos.

La capital británica cuenta con una amplia experiencia al albergar partidos de temporada regular y en este 2026 recibirá tres encuentros internacionales, más que cualquier otra ciudad.

La NFL también ha utilizado el mercado británico para desarrollar aficionados, patrocinadores, además de oportunidades comerciales; sin embergo, el proyecto no se limita solamente e Europa, la liga ya está apliando su presencia en otros continentes.

Australian singer Cody Simpson will perform the Australian National Anthem and American rock band Infinity Song will perform the U.S. National Anthem at the 2026 NFL Melbourne Game! @NFLAUNZ pic.twitter.com/9yT9vSJaqf — NFL (@NFL) August 18, 2026

¿Qué tan grande es la expansión internacional de la NFL?

La temporada 2026 de la NFL marcará un récord con nueve partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, repartidos en siete países (incluido México ) y 3 cotinentes.

¿NFL en México? El calendario incluye encuentros en Londres, Madrid, Múnich, París, Melbourne, Río de Janeiro y Ciudad de México.; además, los propietarios de la NFL aprobaron elevar a diez el máximo de partidos internacionales a partir de 2027, mientras Goodel ha señalado que su objetivo a largo plazo es llegar a 16 juegos internacionales por campaña.

El Comisionado de la NFL dejó abierta la opsibilidad de que un día el Super Bowl se dispute fuera de Estados Unidos, aunque la liga considera que primero tendría que consolidarse una franquicia internacional.

La NFL ya no parece conformarse con ser el gran espectáculo deportivo de Estados Unidos; la pregunta es: ¿Estamosante el cominezo de una liga verdaderamente global?

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