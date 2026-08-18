Cruz Azul prepararía acciones penales contra influencers por insultos contra jugadoras; Liga MX femenil reacciona

Cruz Azul se reserva el derecho de denunciar civil o penalmente a los creadores de contenido que criticaron y señalaron con comentaros machistas a las jugadoras del equipo femenil debido a una derrota de 10-0 en un partido contra América de la Liga Femenil BBVA.

Todo ocurrió en el pódcast Pláticas del Mal, en el canal de YouTube Mike Máquna del Mal, donde Santiago Domínguez, aficionado cementero, charlaba con Miguel Bedean y otro creador conocido como Babuino sobre el encuentro; sin embargo, recomendó que las jugadoras se retiraran del profesionalismo y mejor tuvieran “vendieran su cuerpo”.

Las reacciones no se hicieron esperar, rápidamente aficionados y colectivos sociales comenzaron a señalar los comentarios debido a que rebasaban la línea de la libertad de expresión y atentaban contra la integridad de las jugadoras.

COMUNICADO OFICIAL ✍🏻🚂 pic.twitter.com/6Vr1WLsnZy — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) August 18, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Cronología del caso contra las jugadoras de Cruz Azul femenil

Así fue el caso que conmocionó al futbol mexicano y que provocó que las instancias federales y locales del gobierno se posicionen:

El 3 de agosto se sube el video al canal Mike Máquina del Mal en donde Santiago Domínguez indicó que las jugadoras de Cruz Azul femenil deberían trabajar en un table dance tras perder un partido de futbol

en donde Santiago Domínguez indicó que las jugadoras de Cruz Azul femenil deberían tras perder un partido de futbol Del 4 al 15 de agosto comienza a aumentar las críticas al pódcast , en donde los tres creadores de contenido son señalados de misóginos

, en donde los tres creadores de contenido son señalados de misóginos 17 de agosto la Liga Femenil BBVA condena los dichos en el pódcast y aseguraron que trabajarán para prevenir, atender y combatir este tipo de expresiones

17 de agosto: María Fernanda Pons , directora de Cruz Azul femenil, reprobó las acciones y aseguró que el club iba a tomar cartas en el asunto , especialmente con la entrada de éstos a los partidos oficiales o de preparación

, directora de Cruz Azul femenil, y aseguró que , especialmente con la entrada de éstos a los partidos oficiales o de preparación 17 de agosto: por medio de otro video en YouTube los creadores de contenido se defienden de los señalamientos de la directora del club y aseguraron que se encontraba de vacaciones mientras ocurrió el partido

y aseguraron que mientras ocurrió el partido 17 de agosto: la Secretaría de Mujeres condena las expresiones y aseguraron que las expresiones en el pódcast perpetúan la violencia y vulneran a las mujeres

y aseguraron que las expresiones en el pódcast 17 de agosto: Cruz Azul femenil emite un comunicado en donde menciona que se reserva el derecho de tomar acciones legales, tanto en el ámbito civil como penal. Además se desvincularon de los creadores de contenido y de las empresas que los financian

18 de agosto: el Gobierno de Moreno rechaza la discriminación contra las jugadores y las respaldó ante cualquier acción que quieren realizar

contra las jugadores y las respaldó ante cualquier acción que quieren realizar 18 de agosto: los tres creadores de contenido se disculpan: “Los comentarios realizados durante nuestro programa sobre las jugadores de Cruz Azul femenil fueron inapropiados y cruzaron una línea que no debemos cruzar. Por ello, ofrecemos una disculpa sincera”, se pudo leer.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.