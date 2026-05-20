En pocos días se conocerá al nuevo campeón de la Liga MX y al finalizar el domingo 24 de mayo, cuando se pite el final del Pumas vs Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, sabremos qué equipo sumará una estrella más en su historia.

Los Pumas llegan a la serie final tras ser líderes del Clausura 2026, haber eliminado al América (en cuartos de final) y al Pachuca (en las semifinales); sin embargo, repasando los títulos de la institución, existen coincidencias que ilusionan a los universitarios.

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IDA y VUELTA de la FINAL de la Liga MX por @AztecaSiete 👀



PUMAS o CRUZ AZUL... ¿quién levantará el título del futbol mexicano?



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📅 Jueves 21 de mayo / Domingo 24 de mayo

🕗 8:00 PM / 7:00 PM

📺… pic.twitter.com/CYjtI49Lrt — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 18, 2026

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Pumas y el liderato de la tabla de la Liga MX

El Club Universidad cuenta con siete títulos de liga; sin embargo, siempre que termina líder de la competencia llega a la final, lo cual ya se cumplió. ¿Lo mejor? En algunas ha sido el campeón.

Esto ha ocurrido en cinco ocasiones (incluyendo el actual Clausura 2025) y en dos de ellas ha salido como el monarca del futbol mexicano:

Temporada 1976-1977: campeón

Temporada 1984-1985: subcampeón

Temporada 1990-1991: campeón

Apertura 2015: subcampeón

Todos los técnicos campeones con Pumas fueron jugadores

Otra de las coincidencias es que todos los técnicos universitarios que han salido campeones, también fueron jugadores del equipo y sólo dos de ellos no son canteranos.

Bora Milutinovic

Técnico campeón en la 80-81 al vencer a Cruz Azul; además ganó la Copa de Campeones de la Concacaf y la Copa Interamericana

al vencer a Cruz Azul; además ganó la Copa de Campeones de la Concacaf y la Copa Interamericana Jugador de Pumas entre 1972 y 1976, aunque en esta etapa no fue campeón

Miguel Mejía Barón

Técnico campeón en la 90-91 y de la Copa México en 1991

y de la Jugador de Pumas entre 1964 y 1976 ; fue campeón de la Copa México y Campeón de Campeones

; fue campeón de la Copa México y Campeón de Campeones Canterano

Hugo Sánchez

Técnico bicampeón en el Clausura y Apertura 2004

Jugador de Pumas hasta 1981 , ahí fue campeón de liga en el 77 y 81, así como de la Copa Interamericana y de la Copa de Campeones de la Concacaf

, ahí fue campeón de liga en el 77 y 81, así como de la Copa Interamericana y de la Copa de Campeones de la Concacaf Canterano

Ricardo Tuca Ferreti

Técnico campeón en el Clausura 2009

Jugador de Pumas de 1978 a 1985 y de 1990 a 1991; campeón en la 80-81 y 90-91, además de dos Copa de Campeones de la Concacaf y la Copa Interamericana

Guillermo Vázquez

Técnico campeón en el Clausura 2011 , último título de los Pumas

, último título de los Pumas Jugador de Pumas entre 1984 y 1990

Canterano

El actual técnico de los universitarios es Efraín Juárez, quien fue canterano y campeón con Pumas en 2009, bajo la dirección del Tuca Ferreri, ¿será que podrá repetir la hazaña de sus antecesores?

Arsenal es campeón de Inglaterra: ¿Otra coincidencia?

La última coincidencia parecería de teoría conspirativa, pero no lo es. Esta tiene como origen la Premier League en Inglaterra y con el Arsenal.

El pasado 19 de mayo, los Gunners lograron el campeonato, algo que no conseguían desde 2004, año en que los universitarios fueron bicampeones.

Eso podría parecer un dato extra; sin embargo, esa coincidencia ocurrió también en la temporada 1990-1991. Incluso en 2015, cuando los Pumas fueron subcampeones, esa misma historia vivió el club inglés.

Pumas vs Cruz Azul por Azteca Deportes

Más allá de todas estas coincidencias, la moneda está en el aire y sólo queda esperar para saber quién se coronará en el Olímpico Universitario en una serie más del Clásico de la Obsesión.

Los partidos los podrás ver en Azteca Deportes:

Ida : Estadio Ciudad de los Deportes el jueves 21 de mayo a las 20:00 horas

: Estadio Ciudad de los Deportes el Vuelta: Estadio Olímpico Universitario el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas

¡No te pierdas la gran final del futbol mexicano! Y síguela con los mejores comentaristas.

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