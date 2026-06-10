Después de una temporada de ensueño con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se dio a conocer que el Club Santos Laguna y las Chivas Rayadas de Guadalajara, llegaron a un acuerdo por el pase de Jordan Carrillo que se encontraba a préstamo con los universitarios.

Reportes dados a conocer a través de redes sociales, señalan que los de la Perla Tapatía llegaron a un acuerdo con los laguneros en cuanto al monto de la transferencia, por lo cual aún queda definir el tema de contrato con el atacante de 24 años de edad.

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¿Qué se sabe del fichaje de Jordan Carrillo con las Chivas?

El primero en reportar el fichaje de Jordan Carrillo con las Chivas de Gabriel Milito fue César Luis Merlo, el cual informó que Santos y Chivas acordaron el traspaso de Jordan Carrillo por una cifra que ronda entre los 4 y los 5 millones de dólares.

Se detalló que el fichaje de quien fuera señalado como uno de los mejores jugadores de la entonces plantilla de Efraín Juárez, se cerró por una compra definitiva que ligará al mexicano con el Rebaño por los próximos cuatro años.

Números de Jordan Carrillo en la Liga MX

De acuerdo con las cifras mostradas por la plataforma de Transfermarkt, Jordan Carillo logró disputar un total de 24 partidos con los Pumas a lo largo del pasado Clausura 2026 de la Liga MX. En ese periodo, el mexicano logró aportar con seis goles y tres asistencias, además de que fue evaluado como uno de los jugadores con mayor impacto para los de la UNAM.

Por su parte como jugador de Santos Laguna, Carrillo logró disputar un total de 99 partidos en los que solamente aportó cuatro goles y tres asistencias, esto antes de emigrar al viejo continente con el Real Sporting de la segunda división de España.

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Chivas va por una figura de Pumas como refuerzo del Apertura 2026 https://t.co/S0xGupNqIW — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 11, 2026

Rumores de fichajes de las Chivas para el Apertura 2026

Más allá del fichaje de Jordan Carrillo, el cual aún no se hace oficial, es importante mencionar que también se vinculan a jugadores como Kevin Castañeda, Denzell García y Eduardo Águila con los dirigidos por Gabriel Milito.

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