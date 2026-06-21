Pumas ya tiene nuevo DT; Esteban Solari es entrenador del Club Universidad Nacional

Tras la intempestiva salida de Efraín Juárez los Pumas de la UNAM ya tienen nuevo entrenador en la figura de Esteban Solari quien llega al Club Universidad Nacional luego de su paso por los Tuzos del Pachuca.

“El Tano”, es ya un viejo conocido de los Pumas, pues jugó en el equipo del Pedregal en 2007 y conoce bastante bien lo que significa portar la playera auriazul y representar a la máxima casa de estudios de México.

📋 El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas. 🐾



El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director… pic.twitter.com/ivK5csbTSw — PUMAS (@PumasMX) June 22, 2026

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Números de Esteban Solari; nuevo entrenador de Pumas

Esteban Solari comenzó su carrera como entrenador en en el Johor Darul Ta’zim de Malasia en 2023 en donde obtuvo grandes logros ganando cuatro títulos locales:

Superliga

Copa de Malasia

Copa FA

Charity Shield

Tras su paso en Malasia volvió a Sudamérica en 2024 para tomar al Everton de Viña del Mar en Chile y un año más tarde regresó a natal Argentina para dirigir a Godoy Cruz en la Primera División de aquel país.

Fue en el Apertura 2025 cuando Esteban Solari tomó las riendas de los Tuzos de Pachuca en la Liga MX para disputar el Play-In precisamente ante Pumas. Su ciclo los de Hidalgo continuó llevando al equipo a calificar en tercer lugar, eliminar a Toluca y llegando hasta semifinales donde también enfrentó a Pumas quedando eliminado por la regla de la posición en la tabla tras empatar el global a 1 gol con el que será su nuevo equipo.

Esteban solari como jugador con Pumas

Esteban Solari llegó como jugador a Pumas entre 2007 y 2008 donde se consolidó como goleador y aportando para que aquel plantel dirigido por Ricardo “El tuca” Ferreti llegara a disputar la final de la Liga MX ante Atlante y quedarse muy cerca de campeonar.

Tras su paso por la UNAM, Esteban Solari volvió a Europa para fichar por el Almería de España, para después jugar en la Liga de Chipre y de ahí jugar en Grecia, China y cerrar su carrera como futbolista en Ecuador.

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