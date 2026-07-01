Entre emoción y reglas ortográficas: Así nació el “¿Y si sí?" que acompaña a la Selección Mexicana en el Mundial 2026

La Selección Mexicana avanzó a octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer dos goles a cero a Ecuador y la emoción de la afición nacional se ha hecho presente tanto en las calles como en las redes sociales.

Sin embargo, más allá de las espectaculares muestras de futbol en la cancha, existe otro factor que llama la atención y es el “¿Y si sí?“, una frase corta, pero que parece unir a los mexicanos con el pasar de los días.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿De dónde salió el ‘¿Y si sí?’, la frase de la Selección Mexicana que la une con la afición?

Poco antes del inicio de la justa mundialista, durante la liguilla del Clausura 2026, la frase se comenzó a utilizar entre los aficionados de los Pumas, quienes deseaban ver a su equipo levantar el trofeo de la Liga MX tras 15 de años con sequía de títulos, pero no lo consiguieron, pues Cruz Azul se impuso.

Sin embargo, la frase quedó como una especie de motivación que, ante la cercanía con el Mundial 2026, la adoptó la afición mexicana y que hoy ya es un canto que, con un poco de suerte, dejará atrás al famoso “sí se puede”.

Así se volvió viral el “¿Y si sí?"

La frase gustó en la afición mexicana y la acercó con su representativo, creando una especie de comunión que hace años no se veía, pues incluso se hablaba de una ruptura en la relación.

La forma más común en que se veía la frase era al decir: “Ya sabemos que no ganaremos, pero ¿y si sí?“, entonces se empezó a utilizar en imágenes, en videos y en publicaciones, pero que, sin duda, se reforzó con las victorias de la selección durante la fase de grupos.

A esto se le unió la fiebre mexicana con Hasta que te conocí, la famosa canción de Juan Gabriel que tiene un solo de trompetas, mismo que hoy es un himno de la Selección Mexicana durante este torneo.

YO SÉ QUE NO, PERO…



Y SI SÍ??????



VAMOS MÉXICO. 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/k6N9iiFtHV — MT2 (@madrid_total2) June 30, 2026

Aparecieron debates lingüísticos sobre el “¿Y si sí?"

Tras la viralización de la frase y la emoción por los goles de la selección, la gente comenzó a escribir la frase de muchas formas, pero los expertos lingüísticos aparecieron para recordar cómo se escribe correctamente.

Todos ellos, en redes y otros puestos, recuerdan que la frase no lleva coma, aunque hasta empresas la han puesto, debido a que es parte de una condicional. Asimismo, el segundo “si” lleva tilde porque se trata de una afirmación, mientras que el primero es la condicional y no necesita el acento gráfico.

Ahora que sabes de dónde nació y cómo se escribe, puedes seguir preguntándote, partido a partido, ¿Y si sí?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.