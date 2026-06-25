Se define el rival de México; partidos del Mundial 2026 que se juegan este 26 de junio

Estamos a tan solo dos días de que termine de manera oficial la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, por lo cual este próximo 26 y 27 de junio se definirán por completo como se disputará la ronda de los dieciseisavos de final en los cuales la Selección Mexicana sigue esperando rival.

Este viernes 26 de junio se dará el cierre de la actividad en los grupos H, I y el G, por lo cual ya podremos conocer a los siguientes clasificados a la siguiente ronda del campeonato, así como a los combinados que sellaron su eliminación en el certamen.

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Partidos del Mundial 2026 que se juegan este 26 de junio

Serán un total de seis partidos del Mundial 2026 los que se podrán disfrutar este viernes 26 de junio, sin embargo de ellos destacan dos por su relevancia en cuanto a plantillas, así como por lo que está en juego de cara al inicio de las rondas de KO definitivos.

Los partidos con horarios que se jugarán este viernes 26 de junio son:

Noruega vs Francia a las 13:00 horas

Senegal vs Irak a las 13:00 horas

Cabo Verde vs Arabia Saudita a las 18:00 horas

Uruguay vs España a las 18:00 horas

Nueva Zelanda vs Bélgica a las 21:00 horas

Egipto vs Irán a las 21:00 horas

¿Qué partido del Mundial 2026 pasará por TV abierta este 26 de junio?

Gracias a que es el partido más atractivo de este viernes 26 de junio, será justamente el Uruguay vs España que inicia a las 18:00 horas, el compromiso que se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de la señal de TV Azteca y todas las plataformas de Azteca Deportes.

Te recordamos que la transmisión del compromiso iniciará a las 17:30 horas con toda la información de la previa que será llevada hasta la pantalla de tu hogar por las mejores voces de la narración en el país.

¿Quiénes podrían ser los rivales de México en dieciseisavos de final?

Como bien se mencionó anteriormente, la Selección Mexicana de Javier Aguirre sigue esperando rival en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026, sin embargo, sus rivales podrían ser:

Escocia

Ecuador

Japón

Cabo Verde

Uruguay

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