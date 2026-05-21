Javier Aguirre da permiso para que Guillermo Martínez y Érik Lira para que estén en la final

Javier “El Vasco” Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, concedió un permiso especial para que Guillermo Martínez y Érik Lira, jugadores de Pumas y Cruz Azul, respectivamente, acudan al partido de vuelta en Ciudad Universitaria, acopañando a sus respectivos equipos.

“El Vasco” destacó el compromiso que ambos jugadores tuvieron para sus respectivos clubes a lo largo del torneo de Clausura 2026, por lo que consideró que esta medida podía ser favorable para ambos.

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¿Podrán jugar con sus equipos Érik Lira y Guillermo Martínez?

La respuesta del entrenador nacional fue clara: este permiso especial consiste en que ambos jugadores acudan al Estadio Olímpico Universitario únicamente para apoyar a sus respectivos compañeros, por lo que no podrán saltar al terreno de juego.

Este permiso consiste en que ambos puedan acudir para externar sus buenos deseos a sus compañeros y posteriormente ver la final desde las gradas. Al finalizar el partido, ambos deberán reportar de nuevo en la concentración de la Selección Nacional.

“Me parece justo. Compitieron con ellos (Pumas y Cruz Azul), que vayan a saludar a sus compañeros me parece sano. Lo agradecerán, no le veo nada de malo a celebrar o estar hombro con hombro con los derrotados”, dijo Aguirre.

¿Cuándo y dónde ver la final de vuelta Pumas vs Cruz Azul?

La final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul se jugará el próximo domingo 24 de mayo a las 19:00 horas desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Recuerda que puedes seguir las acciones de este partido a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la app de Azteca Deportes.

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