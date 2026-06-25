¡La predicción que sacude al mundo! Algoritmo define al campeón del Mundial 2026

Mientras millones de aficionados hacen sus quinielas, un modelo matemático desarrollado por una economista alemán asegura haber encontrado el próximo campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lo más llamativo es que no sería Argentina, Brasil, Francia ni tampoco Inglaterra. La predicción ha generado un intenso debate entre aficionados y especialistas, ya que el cálculo apunta a que Países Bajos levantará la Copa del Mundo 2026, luego de vencer a Portugal y en la gran final.

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¿Quién hizo la predicción del campeón del Mundial 2026™?

El modelo de la predicción del Mundial 2026 fue elaborado por el economista alemán Joachim Klement, conocido por desarrollar análisis estadísticos, aplicados en deporte.

De acuerdo con sus investigaciones, el algoritmo utiliza variables económicas, deportivas, demográficas, además de rendimiento histórico de las generaciones para calcular probabilidades, éxito.

Klement ganó una gran popularidad luego de qué varios de sus pronósticos deportivos coincieron con los resultados de importantes torneos internacionales, aunque él mismo reconoce que ningún modelo puede garantizar el desenlace de la competencia.

The man is Joachim Klement.



An economist at Panmure Liberum. He built an econometric model the same math used to predict markets and elections and applied it to football.



Germany 2014 ✅France 2018✅Argentina 2022 ✅

The model didn't guess. It calculated. pic.twitter.com/ZGNnOq9CfJ — Klement's Model (@klementworldcup) June 5, 2026

¿Qué selecciones sorprenden en el pronóstico?

Además de colocar a Países Bajos como campeón del mundo y a Portugal como subcampeón, el análisis también arroja resultados inesperados.

Entre estos se destaca que España alcanzará la semifinales, mientras que Brasil quedará eliminado por Japón, uno de los escenarios que más haya llamado la atención entre los aficionados. Como ocurre con toda predicción deportiva, el modelo calcula probabilidades no de certezas.

¿Realmente las matemáticas pueden predecir un mundial?

Especialista en matemáticas consideran que estos modelos son herramientas cada vez más sofisticadas, pero advierten que el fútbol sigue siendo una parte altamente impredecible.

El doctor Marco Antonio Ruiz Olvera, académico de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana, explica que los algoritmos únicamente pueden analizar variables medibles.

Factores como lesiones de último momento, condiciones climáticas, desiciones arbitrales, errores individuales e incluso el estado anímico de los jugadores, son elementos imposibles de incorporar completamente a una ecuación.

“Las probabilidades se dedican a medir eventos trazables o medibles; los acontecimientos fortuitos pueden cambiar cualquier resultado”. — Marco Antonio Ruiz Olvera, académico Universidad Iberoamericana

¿Las matemáticas pueden predecir al campeón del Mundial 2026?



Un modelo del economista Joachim Klement apuesta por Países Bajos, pero expertos recuerdan que en el futbol hay factores imposibles de calcular... y cualquier pronóstico puede quedar fuera de lugar.



Una nota de… pic.twitter.com/QPd5SG5iMD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2026

¿Qué dice el modelo matemático sobre Mexico?

Aunque el algoritmo no coloca la Selección Mexicana entre los favoritas al título, Ruiz Olvera considera que Mexico sí tiene posibilidades de romper con la histórica barrera del quinto partido, siempre que el sorteo le favorezca y que el equipo mantenga el nivel competitivo

El especialista señala que tradicionalmente en México suele enfrentarse a potencias futbolísticas en las rondas de eliminación directa, lo que complica sus inspiraciones. Las matemáticas ayudan, pero el fútbol siempre tiene la última palabra.

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