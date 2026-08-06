En una definición que se extendió hasta los penales, la Selección Mexicana Femenil conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2026 tras vencer a Colombia y así, amplió su dominio a cuatro preseas doradas de forma consecutiva en fútbol.

Con este resultado, la Selección Mexicana se subió al podio en estos Juegos Centroamericanos e hilaron cuatro ediciones de este torneo consiguiendo oro.

🥇🇲🇽 ¡ORO PARA MÉXICO!

Nuestra #Sub23 se corona en los #JCC2026 y conquista la medalla de oro. 💚✨@ATTMx pic.twitter.com/BUGv16FMpa — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) August 7, 2026

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México se impuso Colombia en los Juegos Centroamericanos

El primer tiempo comenzó con malas noticias para las dirigidas por Vanessa Martínez al hacer un cambio obligado al minuto 11. Karol Bernal tuvo que salir del terreno de juego y su lugar fue ocupado por Diana Guatemala.

El combinado nacional tuvo un par de jugadas de peligro, pero no lograba abrir el marcador; misma situación ocurrió con la escuadra sudamericana, por lo que México y Colombia se fueron igualadas al medio tiempo.

#Sub23 | MT 🇨🇴0-0🇲🇽 ⏸️

¡Termina la primera mitad! ⚽

Todo por definirse en el complemento.

¡Vamos, México! 🇲🇽💪🔥@Papas_Sabritas pic.twitter.com/WKhiwJV4dy — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) August 7, 2026

En la recta final del encuentro, Diana Guatemala estuvo a punto de abrir el marcador para la Selección Mexicana; sin embargo, su remate se fue desviado del arco. Al mantenerse el empate en el tiempo regular, el encuentro se definió hasta los tiempos extra.

Ya en los tiempos extra, Colombia tomó la ventaja al minuto 118 y parecía que las esperanzas del oro se desvanecían; sin embargo, al 123′ Ana Mendoza empató el encuentro y todo se definió desde los once pasos.

Ya en la tanda de penales, Colombia falló su segundo disparo y la arquera mexicana atajó el tercero para que México se colgara el oro en estos Juegos Centroamericanos.

Dominio de México Femenil en Juegos Centroamericanos

Con esta presea conseguida en Santo Domingo, la Selección Mexicana Femenil conquistó su cuarta medalla de oro de forma consecutiva en esta disciplina y son las máximas ganadoras.

Estas son las ediciones en las que México Femenil ganó la medalla de oro en Juegos Centroamericanos:

Veracruz 2014 Barranquilla 2018 San Salvador 2023 Santo Domingo 2026

Así fue el camino de México Femenil en Juegos Centroamericanos

En total, la Selección Mexicana disputó cinco partidos en estos Juegos Centroamericanos en los cuales no perdió ninguno hasta llegar a la cima del podio en Santo Domingo 2026.

Así fueron los partidos de México en los Juegos Centroamericanos 2026:

México 0-0 Puerto Rico Colombia 0-1 México Jamaica 0-7 México México 4-1 El Salvador Colombia 0-0 México (2-4 en penales)

Fue así como la Selección Mexicana alcanzó la gloria en estos Juegos Centroamericanos 2026 y cierra con broche de oro su participación en esta edición de la competencia. ¡FELICIDADES, MÉXICO!

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