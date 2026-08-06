¡Por la medalla de oro! ¿Dónde ver el México vs Colombia Femenil? Así puedes seguir la Gran Final EN VIVO

La Selección Mexicana Femenil Sub 23 está a punto de conquistar nuevamente la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El representativo femenil mexicano enfrenta este jueves 6 de agosto a Colombia en la Gran Final, misma que promete emociones, además representar la oportunidad de mantener el dominio mexicano en la competencia regional.

Mexico avanzó el partido por el campeonato después de vencer con marcador de 4-1 a El Salvador en semifinales, mientras que Colombia consiguió su boleto tras superar a Venezuela en tanda de penales. Además, ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos con triunfo mexicano por 1-0.

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¿Cuándo y dónde se juega el México vs Colombia Femenil?

La Gran Final se disputa hoy jueves 6 de agosto en el Estadio Cibao en Santiago de los caballeros, República Dominicana.

El encuentro está programado para las 18 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con las actualizaciones más recientes disponibles.

¿Dónde ver EN VIVO el México vs Colombia Femenil?

Los aficionados mexicanos podrán seguir la final a través de Azteca Deportes Network. Todo está listo para la final que podrá volver a colocar al fútbol femenino mexicano lo más alto del podio.

El equipo femenil mexicano busca conquistar el cuarto oro consecutivo en el fútbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Cabe recordar que Mexico ganó las ediciones de Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, por lo que una victoria ante Colombia ampliará su racha.

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