¿Messi o Mbappé? Así va la tabla de goleo del Mundial 2026

Está por terminar la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y algunas selecciones ya están clasificadas a los dieciseisavos de final; sin embargo, hay otra lucha que tiene, por ahora, a Mbappé y Messi compitiendo cada partido.

Y es que, más allá de alzar el máximo trofeo del balompié mundial, los goleadores de las selecciones también buscan llevarse la bota de oro.

Aunque apenas van dos partidos por selección, Lionel Messi, Kylian Mbappe y Erling Haaland ya se encuentran en la competencia por ser el goleador del torneo.

Bienvenido a Azteca Deportes Iker Casillas 🧤



La leyenda del arco español se integra al equipo de Los Protagonistas Extra, inicia su tercera Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ con nosotros 🔥#ConLosProta #ElCanalDelMundial pic.twitter.com/3Kafw2wMgU — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 23, 2026

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Tabla de goleo del Mundial 2026

A falta de un partido de la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA, así va la tabla de goleo:

Lionel Messi (Argentina): 5 goles Kylian Mbappé (Francia): 4 goles Erling Haaland (Noruega): 4 goles Deniz Undav (Alemania): 3 goles Jonathan David (Canadá): 3 goles Crysencio Summerville (Países Bajos): 2 goles Mikel Oyarzabal (España): 2 goles Maxi Araujo (Uruguay): 2 goles Ayase Ueda (Japón): 2 goles Cody Gakpo (Países Bajos): 2 goles

Messi se convierte en el máximo goleador de los Mundiales

Existe otra competencia entre Messi y Mbappé en el torneo, la cual, hasta el momento, va ganando el astro argentino, luego de que se afianzó como el máximo goleador de las Copas del Mundo.

Tras los dos goles contra Austria, Lionel llegó a 18 goles en los seis Mundiales que ha jugado, dejando atrás la marca del alemán Miroslav Klose, quien tenía el récord con 16 tantos.

Pero Mbappé le pisa los talones, ya que al marcar dos veces ante Irak, el francés llegó a 16 y sólo está a dos del canterano del Barcelona.

32 partidos gratis de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Azteca 7

Azteca Deportes transmitirá 32 partidos gratis de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, aunque ya va a terminar la fase de grupos, estos son los encuentros que quedan pendiente con los mejores comentaristas:

Colombia vs Congo

Chequia vs México

Ecuador vs Alemania

Uruguay vs España

Colombia vs Portugal

No obstante, también podrás ver cuatro partidos de los dieciseisavos, cuatro de los octavos, dos de los cuartos, las dos semifinales y la gran final.

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