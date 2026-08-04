México Femenil va por el oro en Juegos Centroamericanos; ya conoce a su rival

Bajo las riendas de Vanessa Martínez, la Selección Femenil goleó 4-1 a El Salvador para meterse a la Final de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y con ello, aseguraron una medalla en el torneo.

Con esta goleada, la Selección Mexicana Femenil sub-23 buscará quedarse con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y seguir con el invicto desde que comenzaron su participación en el torneo.

#Sub23 | 🇲🇽🔥 ¡ESTAMOS EN LA FINAL!



¡El sueño de las medallas sigue vivo! 🤩



Nuestro equipo supera la semifinal y va por todo en los #JCC2026.



¡Vamooos, México! 🇲🇽💪 pic.twitter.com/ev9RrbP6Zh — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) August 5, 2026

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México goleó a El Salvador en tiempos extra

Después de una goleada de escándalo 7-0 frente a Jamaica, el combinado tricolor aseguró su lugar en las Semifinales del torneo donde le tocó enfrentarse a El Salvador en busca del segundo boleto a la Final.

El primer gol del partido fue obra de Lourdes Bosch al minuto 25 para darle la ventaja a la escuadra mexicana y se ponían cada vez más cerca de asegurar medalla en estos Juegos Centroamericanos.

#Sub23 | 🇲🇽🔥 ¡Ella nos tiene al frente!



Lourdes Bosch marcó el gol que tiene a México arriba en el marcador.



¡A seguir dejando todo! 👀 pic.twitter.com/XLVqK6T8Kj — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) August 5, 2026

Al minuto 71 el conjunto de La Selecta empató el encuentro, lo que mandó la definición a los tiempos extra. Al primer minuto de haber iniciado el alargue apareció Andrea Frías para poner el 2-1 a favor de México.

El segundo tiempo extra fue dominio del tricolor el cual se reflejó en el marcador con anotación de Valerie Vargas al 115 para poner el tercero y al 123′ de nueva cuenta apareció Andrea Frís para el 4-1 definitivo y darle el pase a la Selección Mexicana.

#Sub23 | 🇲🇽🔥 ¡ESTAMOS EN LA FINAL! ¡ESTAMOS EN LA FINAL!



¡El sueño sigue vivo! 🤩



Nuestro equipo supera la semifinal y va por la gloria en los #JCC2026. — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) August 5, 2026

México Femenil va por el oro en Juegos Centroamericanos

Ya con su clasificación conseguida, la escuadra femenil se enfrentará a Colombia por la medalla de oro el próximo 6 de agosto. México buscará su cuarta presea dorada en fútbol en la historia de este torneo.

México y Colombia ya se enfrentaron en una final en la edición disputada en Veracruz 2014 cuando el Tricolor se quedó con el triunfo 2-0. Además, en este 2026 también se enfrentaron con victoria de la Selección Mexicana 1-0.

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