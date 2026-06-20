Conforme pasan los días cada vez nos acercamos más al fin de la Jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, lo cual también quiere decir que estamos a un par de horas de poder vivir partidos de alta intensidad como el España vs Arabia Saudita y muchos más.

Será este mismo domingo 21 de junio a partir de las 10:00 de la mañana, tiempo del centro de la República Mexicana, que iniciará la actividad del Mundial 2026 con los jugos que se disputarán en Atlanta, Georgia; Inglewood, California; Miami Gardens, Florida; así como en Vancouver, BC en Canadá.

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Lista de partidos del Mundial 2026 que se juegan este domingo 21 de junio

En la jornada dominical de este 21 de junio serán un total de cuatro partidos del torneo de la FIFA los que se podrán disfrutar, esto con duelos entre selecciones europeas y asiáticas, así como de la Conmebol contra combinados africanos.

Los partidos con todo y hora exacta que se jugarán este Día del Padre son:

España vs Arabia Saudita a las 10:00 de la mañana

Bélgica vs Irán a las 13:00 horas

Uruguay vs Cabo Verde a las 16:00 horas

Nueva Zelanda vs Egipto a las 19:00 horas

¿Qué partido del Mundial 2026 pasará por TV Azteca este 21 de junio?

Será precisamente el partido España vs Arabia Saudita de las 10:00 de la mañana, el cual se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca 7 y todas las plataformas de Azteca Deportes.

La transmisión del compromiso de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, dará inicio 30 minutos antes del inicio del compromiso en la cancha de Atlanta dentro de los Estados Unidos.

¿Cuáles son las selecciones eliminadas al momento?

Más allá de los partidos que están a punto de disputarse en el Mundial 2026, es importante mencionar que con tan solo dos jornadas disputadas ya hay selecciones eliminadas del certamen de la FIFA.

Estas dos selecciones son las de Haití y Turquía, las cuales sumaron su segunda derrota consecutiva en el certámen cerrando así su participación con la fase de grupos.

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