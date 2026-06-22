El argentino Lionel Messi no se cansa de hacer historia, pues se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™ este lunes 22 de junio, después de anotarle dos goles a Austria.

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¿Cuántos goles lleva Messi en Copa del Mundo?

Con los dos goles que anotó hoy en el partido de Argentina contra Austria, el jugador argentino suma un total de 18 goles en 27 partidos de Copa del Mundo, habiendo participado en seis ediciones del certamen.

El primer gol cayó al mandar un disparo pegado al poste del arquero Alex Schlanger, mientras que el segundo cayó a segundos del final, tomando un rebote para driblar al portero y al defensa para firmar el 2-0 definitivo en el marcador.

Todos los goles de Messi en Mundiales

Alemania 2006: 1 gol.

Sudáfrica 2010: No anotó goles.

Brasil 2014: 4 goles.

Rusia 2018: 1 gol.

Qatar 2022: 7 goles, fue campeón del mundo.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Suma 5 goles hasta el momento.

🏆 #FIFAWorldCup



🔝 Lionel #Messi se convierte en el máximo goleador de todas las Copa del Mundo y rompe un récord inmortal 🇦🇷 pic.twitter.com/gLYvHAcnsM — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 22, 2026

Messi rompe el récord de Klose

Con los goles anotados hoy ante Austria, Lionel Messi deja en el pasado la marca que por años perteneció al alemán Miroslav Klose, quien anotó 16 en cuatro ediciones de la Copa del Mundo (2002, 2006, 2010 y 2014).

El legendario delantero alemán anotó sus goles en Mundiales de la siguiente forma:

Corea-Japón 2002: 5 goles

Alemania 2006: 5 goles

Sudáfrica 2010: 4 goles

Brasil 2014: 2 goles, fue campeón del mundo.

Detrás de Messi y Klose, el tercer puesto en la tabla de goleadores históricos es para Ronaldo Názario, quien anotó 15 goles en todas sus participaciones en Copa del Mundo.

Más atrás, empatado con Gerd Müller, se encuentra el francés Kylian Mbappé, quien suma un total de 15 anotaciones, incluyendo el gol que le marcó a Irak esta tarde. Al ser un futbolista activo, podría romper el récord de Messi.

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