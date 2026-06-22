¡Una mexicana más haciendo historia! Katia Itzel García fue designada como la árbitra central en el partido Tunez vs Países Bajos, del Grupo F, de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, siendo la primera mujer connacional en lograr este hecho en el futbol varonil.

La silbante estará acompañada por otra mexicana, Sandra Ramírez, quien será una de las jueces de línea.

Con este logro, la egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se convertirá en la tercera mujer, pero la primera latina en silbar en una copa del mundo.

HISTORICO.

Katia Itzel pitará el Tunez vs Países Bajos. pic.twitter.com/pRwhNrpHUY — david medrano felix (@medranoazteca) June 22, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Cuerpo arbitral del Tunez vs Países Bajos en el Mundial 2026

De acuerdo a la designación oficial, este será el cuerpo arbitral para el partido del Grupo F:

Central: Katia Itzel García (México)

(México) Juez de línea 1: Sandra Ramírez (México)

(México) Juez de línea 2: José Enrique Naranjo (España)

(España) Cuarto árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

(Paraguay) Quinto árbitro: Milciades Saldivar (Paraguay)

¿Cuántas mujeres han silbado en el Mundial 2026?

Como se mencionó se trata de la tercera mujer en el pitar en un mundial. La primera fue la francesa Stephanie Frappart en Catar 2022 al dirigir el Alemania vs Costa Rica.

Mientras que en el presente mundial lo hizo la estadunidense Tori Penso en el Chequia vs Sudáfrica.

Katia Itzel no había sido central en el torneo; no obstante, fue cuarta árbitra en el Países Bajos vs Japón, Inglaterra vs Croacia y Estados Unidos vs Australia.

¿Cuándo se jugará Tunez vs Países Bajos?

El partido está programado para el jueves 25 de junio a las 17:00 horas (tiempo del centro del país) en el Estadio de Kansas City.

Países Bajos llega con cuatro puntos tras empatar con Japón a dos goles, así como golear 5-1 en Suecia; mientras que Tunez llega tras ser goleado en sus dos partidos 5-1 por Suecia y 0-4 por Japón, por lo que no tiene ningún punto.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.