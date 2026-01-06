Lionel Messi revela qué sigue para él luego de retirarse del futbol

Para muchos, Lionel Messi se ha convertido, indudablemente, en el mejor jugador de la historia, por lo que su retiro como jugador será un día que millones recordarán, admirando y extrañando todo lo que le dio a este deporte. Sin embargo, es posible que después del retiro sigamos escuchando de Messi en el futbol, aunque en una labor diferente.

En una entrevista con el canal Luzu TV en diciembre de 2025, Lionel Messi fue cuestionado sobre su futuro luego de retirarse, y, aunque seguir en el futbol no es su intención principal, sí abrió una posibilidad que ha ilusionado a los aficionados.

El futuro de Lionel Messi en el futbol

La respuesta de Messi fue contundente: "Técnico la verdad que no me veo, mánager me gusta, pero si tengo que decir una de las tres, me gusta más la de ser propietario", dejando en claro que su principal intención sería la de ser dueño de un club, tal y como lo hizo su amigo David Beckham en la MLS con el Inter de Miami.

"Me gustaría tener mi propio club (...) arrancar desde abajo y darle la oportunidad a los chicos, a la gente, que crezcan y hacer un club importante", contestó Messi con una sonrisa un tanto atípica en sus entrevistas.

Y aunque no reveló algún club que tenga en mente para este proyecto, lo que sí es un hecho es que ya es socio del club Deportivo LSM, en las divisiones menores de Uruguay, en donde el dueño del proyecto es su también compañero y amigo, Luis Suárez.

¿Cuándo se retirará Lionel Messi?

Todo parece indicar que nos quedan al menos dos años de Lionel Messi como futbolista profesional. En cuestión de selección, la 'Pulga' aclaró que el Mundial del 2026 será su última participación con Argentina, por lo que eso lo deja un paso más cerca del retiro.

Sin embargo, en cuanto a clubes, Messi firmó una renovación de contrato con el Inter de Miami de la MLS, que se extiende hasta diciembre del 2028, fecha en la que podría llegar su retiro, a menos que el astro argentino decida algo diferente antes o sorprenda con una aventura más.

