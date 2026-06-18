El presidente de la FIFA, Gianni Infantino se reunió con la leyenda Jorge Campos y anunció que El Inmortal ocupará su lugar en el palco presidencial durante el partido entre México y Corea del Sur que se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Gianni Infantino y Jorge Campos se reúnen

Fue a través de un video compartido en redes sociales en el que el presidente de la FIFA anunció que no podrá asistir al partido de la Selección Mexicana por lo que cedió su lugar al exguardameta mexicano Jorge Campos.

“Mañana, oficialmente, mi representante para el partido de México contra Corea porque no puedo ir a Guadalajara, pero va mi representante, el grande, el inmenso, Jorge Campos, leyenda increíble”, mencionó Infantino.

Infantino reconoce trayectoria de Jorge Campos

Además, Gianni Infantino aprovechó para reconocer a Jorge Campos a quien consideró como una leyenda. Cabe recordar que El Inmortal fue uno de los invitados especiales del Mundial 2026 junto con Ronaldinho, Cafú y Bebeto.

Reconocimientos de Jorge Campos

Jorge Campos Navarrete nació en Acapulco, Guerrero en 1966 y comenzó su carrera en el futbol en 1988 como guardameta y delantero con los Pumas de la UNAM.

Fue en la década de los 90 cuando Jorge Campos comenzó a hacerse notar por su estilo de portería acrobático y por sus trajes llamativos con colores fosforescentes. Tras una prolífica carrera se retiró del futbol en 2004.

Entre los reconocimientos que ha recibido Jorge Campos se encuentran:

El tercer mejor portero del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol en 1993

Dos Copas Oro con la Selección Mexicana (1993 y 1996)

Copa Confederaciones en 1999

En 2011 fue reconocido como el décimo mejor portero del mundo del cuarto de siglo

El portero más goleador en la historia del futbol mexicano con 46 anotaciones a lo largo de su carrera

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.