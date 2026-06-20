Este sábado 20 de junio exactamente a las 11:00 de la mañana, tiempo del centro de la República Mexicana, dará inicio el partido Países Bajos vs Suecia, el cual desde que se realizó el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, fue catalogado como uno de los mejores compromisos de la jornada 2.

Será a través de las pantallas de Azteca 7 y todas las plataformas digitales de Azteca Deportes, que podrás ver los 90 minutos del partido completamente en vivo y gratis junto a las mejores voces de la narración en México como Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Liga de streaming para ver el Países Bajos vs Suecia

Será dentro del siguiente enlace oficial de Azteca Deportes, que podrás seguir completamente en vivo y en directo la transmisión del partido Países Bajos vs Suecia por el Mundial 2026, el cual también se encargará de definir el liderato general del grupo F del torneo.

Es importante recordar que la transmisión del compromiso dará inicio 20 minutos antes del silbatazo inicial, esto con toda la información de la previa en donde se mostrará el presente de cada selección, así como los resultados que se han visto hasta el momento en el campeonato.

¡Partidos que transmitirá TV Azteca HOY! 🏆⚽



Juegos que tendrán GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sábado 20 de juniohttps://t.co/7qX60fRVsg — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 20, 2026

¿Qué otros partidos del Mundial 2026 se juegan este 20 de junio?

Más allá del partido Países Bajos vs Suecia que se vivirá este sábado 20 de junio, es importante mencionar que la jornada también dejará la participación de selecciones de la Conmebol y de la conferencia de Asia con la visita de Japón a Monterrey.

Los partidos son:

Alemania vs Costa de Marfil a las 14:00 horas

Ecuador vs Curazao a las 18:00 horas

Túnez vs Japón a las 20:00 horas

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026?

Será hasta el próximo miércoles 24 de junio que la Selección Mexicana de Javier Aguirre vuelva a ver actividad en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, esto cuando se midan ante República Checa en el cierre de la actividad del Grupo A del certamen.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.