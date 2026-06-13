La fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ se sigue viviendo al máximo, pues luego de los partidos de inauguración de cada una de las sedes, este sábado 13 de junio arranca la actividad del resto de las selecciones con cuatro juegos que prometen continuar con la emoción por el torneo a tope.

Son precisamente combinados nacionales como el de Brasil, Marruecos y Suiza, los que se colocan este sábado como las selecciones a seguir, esto gracias a que son consideradas como las selecciones con mayores posibilidades de avanzar en sus respectivos grupos.

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Partidos del Mundial 2026 hoy sábado 13 de junio

Será a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, que iniciará la actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ con el partido Catar vs Suiza, el cual se disputará en el San Francisco Bay Stadium en los Estados Unidos (EUA).

Por otro lado en punto de las 16:00 horas, dará inicio el partido que pinta para ser el más atractivo de la jornada, pues en el New York-New Jersey Stadium se estará disputando el juego Brasil vs Marruecos por el Grupo C del certamen.

El resto de los partidos son:

Haití vs Escocia a las 19:00 horas

las 19:00 horas Australia vs Turquía a las 22:00 horas

Estados Unidos dio cátedra vs Paraguay 🤯



Una sorprendente actuación por parte del equipo de Mauricio Pochettino y un pobre accionar por parte de los guaraníes🇺🇸#ConLosProta #ElCanalDelMundial pic.twitter.com/bi7VyjhpCF — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 13, 2026

Resultados hasta el momento en el Mundial 2026

Vale la pena mencionar que hasta antes de que inicie el partido Catar vs Suiza se han disputado un total de cuatro partidos en el Mundial 2026 de la FIFA, lo cual ha dejado una goleada histórica de una selección de Concacaf contra una de Conmebol, así como gratas sorpresas en los resultados como los siguientes:

México 2-0 Sudáfrica

Corea del Sur 2-1 Chequia

Canadá 1-1 Bosnia-Herzegovina

Estados Unidos 4-1 Paraguay

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Es importante recordar que la Selección Mexicana de Javier Aguirre volverá a la actividad en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ el próximo jueves 18 de junio, esto cuando se midan a Corea del Sur en el partido que podría definir por completo al líder del Grupo A.

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