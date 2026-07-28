Récords de Zinedine Zidane como DT que respaldan su llegada a la selección de Francia

Zinedine Zidane cumplió el sueño que el persiguió durante años al ser presentado como uno director técnico (DT) de la selección de Francia, cargo que ocupar hasta el Mundial de 2030, tras la salida de Didier Deschamps. El exentrenador del Real Madrid aseguró que rechazó múltiples ofertas durante los últimos cinco años, porque únicamente deseaba dirigir a “Les Bleus”.

El desafío no se da menor: hereda una generación encabezada por Kylian Mbappé y con la misión de devolver a Francia a la cima del fútbol mundial.

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𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

Francia apuesta por su máxima leyenda: títulos y estadísticas que respaldan a Zinedine Zidane

Más allá del peso de su nombre como futbolista, las estadísticas de Zidane como entrenador respaldan la puesta de la Federación francesa.

Durante sus dos etapas al frente del Real Madrid (2016-2018) y (2019-2021), dirigió 263 partidos con un balance de 174 Victoria, 53 empates y apenas 36 derrotas, para un porcentaje de triunfos cercano al 66%; además conquistó 11 títulos oficiales entre los que se destacan:

3 UEFA Champions League consecutivas (2016, 2017 y 2018), una hazaña inédita en la era moderna.

2 títulos de LaLiga.

2 Supercopas de España.

2 Supercopas de Europa.

2 Mundiales de Clubes.

¿Cuál es el reto de Zinenide Zidane al frente de la selección de FRancia?

El propio entrenador reconoció que siente “una inmensa alegría” por asumir el cargo, además de que elogió el legado de Didier Deschamps, campeón del mundo en 2018. Sin embargo dejo claro que su objetivo es construir una selección ofensiva y volver a conquistar títulos.

Con futbolistas como Mbappé, Michael Olise, Bradley Barcola y Désiré Doué, Francia mantiene las plantillas con mayor talento del planeta, por lo que la presión será inmediata rumbo a la Eurocopa en 2028 y el mundial de 2030.

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