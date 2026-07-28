Jinetes del Ejército ganan el oro en Centroamericanos 2026

La delegación mexicana obtuvo la medalla de oro por equipos, medalla de oro individual y plata individual. El oro individual fue otorgado al mayor de Caballería de Estado Mayor, Fernando Parroquín Delfín, quien montó al binomio ‘Anáhuac’.
La delegación mexicana obtuvo la medalla de oro por equipos, medalla de oro individual y plata individual. El oro individual fue otorgado al mayor de Caballería de Estado Mayor, Fernando Parroquín Delfín, quien montó al binomio ‘Anáhuac’.
La jornada 3 del Apertura 2026 será la última antes del parón en la Liga MX por la Leagues Cup; conoce cómo avanza tu equipo
Este lunes 27 de julio continúa la actividad de los atletas mexicanos; aparta las fechas en tu agenda
Se oficializó el cambio de país para la carrera que se realizará el próximo mes de octubre
Tras 21 etapas, el ciclista mexicano se quedó con el maillot blanco, convirtiéndose en el campeón juvenil del tour.
El piloto mexicano abandonó la carrera de este domingo tras 52 vueltas; sigue el GP de Países Bajos
El ciclista de 22 años firmó una actuación histórica al garantizar el tercer lugar de la clasificación general y convertirse en el mejor.