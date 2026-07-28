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/Deportes/Nota

Jinetes del Ejército ganan el oro en Centroamericanos 2026

Los jinetes del Ejército mexicano ganaron el oro en la modalidad por equipos y en individual en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se realizaron en Santo Domingo, República Dominicana.

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1 minuto lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La delegación mexicana obtuvo la medalla de oro por equipos, medalla de oro individual y plata individual. El oro individual fue otorgado al mayor de Caballería de Estado Mayor, Fernando Parroquín Delfín, quien montó al binomio ‘Anáhuac’.

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