La fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ arrancó oficialmente el pasado jueves 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México, recinto en el cual se dio cita el presidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego para presenciar el inicio del torneo.

Fue justo a nivel de cancha y frente a millones de espectadores de TV Azteca, que Salinas Pliego señaló que México está en tiempos de unión por la fiesta del futbol, destacando la pasión, el trabajo en equipo, así como el esfuerzo de las y los mexicanos.

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¿Qué dijo Ricardo Salinas Pliego previo al inicio del Mundial 2026?

En un diálogo de menos de tres minutos con Carlos Guerrero “El Warrior”, Ricardo Salinas Pliego señaló que a pesar de todo lo malo que se vive en pleno 2026 en materia política dentro del país, esta temporada de la Copa Mundial de la FIFA ™ debe ser sinónimo de alegría para la población.

El empresario mexicano destacó la importancia de que el país tenga esta clase de eventos que atraen la mirada a nivel internacional, pero también hizo un llamado por la crisis que se vive en México en relación a la represión.

“El futbol nos une, tiene las cosas grandiosas que es la pasión, el trabajo en equipo, el esfuerzo y luego también salen cosas muy feas. Cuando hay una pequeña minoría que abusa de los demás, que hay violencia, o cuando las autoridades no hacen su trabajo, pasan cosas muy desagradables”, señaló Salinas Pliego en relación a las manifestaciones que han ocurrido principalmente en la capital previo al torneo.

Por último, el presidente de Grupo Salinas mandó un mensaje de unión a todo el país, pero también pidió que se analice en el México que se quiere para el futuro, apuntando a los malos resultados que se han tenido en materia de seguridad, salud y corrupción.

Mexicanos gritan “presidente” a Ricardo Salinas Pliego

Vale la pena mencionar que justo a la llegada de Ricardo Salinas Pliego al Estadio Ciudad de México en donde ocurrió la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, varios aficionados que se dieron cita para ver el partido comenzaron a gritarle “presidente” en alusión a las elecciones ocurrirán en el país el próximo 2030.

Salinas Pliego de a poco se ha ido posicionando como el opositor más firme y serio el país de cara a las próximas elecciones del 2027 y 2030, por lo cual mucha gente lo comienza a ver como una de las opciones reales en las boletas electorales de los próximos procesos.

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