Tabla general y de goleo del Apertura 2026 de la Liga MX tras la jornada 2

La jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó grandes emociones y movió la tabla general y de goleo respecto a lo visto al inicio del torneo.
Tras los partidos, Xolos le arrebató el liderato de goleo a Cruz Azul, en tanto, tres equipos no han sumado ni un punto por lo que se quedan en el fondo de la tabla; mientras que Salomón Rondón y Lucas Ocampo empatan como líder de goleo.
Es importante mencionar que la próxima fecha será más emocionante debido a que es la última antes del parón de los equipos para disputar la Leagues Cup.
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Tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX hoy
Así va la tabla general tras las primeras dos jornadas del Apertura 2026:
- Xolos: 6 puntos
- Cruz Azul: 6 puntos
- Atlas: 6 puntos
- Necaxa: 6 puntos
- América: 4 puntos
- Pachuca: 3 puntos
- Toluca: 3 puntos
- Rayados: 3 puntos
- Querétaro: 3 puntos
- Puebla: 3 puntos
- Chivas: 3 puntos
- Pumas: 3 puntos
- San Luis: 1 punto
- Atlante: 1 punto
- Tigres: 1 punto
- Santos: 0 puntos
- León: 0 puntos
- Juárez: 0 puntos
Tabla de goleo del Apertura 2026 de la Liga MX
Mientras tanto, estos son los goleadores del inicio del Apertura 2026:
- Salomón Rondón (Pachuca): 3 goles
- Lucas Ocampos (Rayados): 3 goles
- Mourad Daoudi (Xolos): 2 goles
- Jeremy Márquez (Cruz Azul): 2 goles
- Julián Carranza (Necaxa): 2 goles
- Ali Ávila (Querétaro): 2 goles
- Nicolas Llorente (San Luis): 2 goles
- Eugenio Pizzuto (Atlante): 2 goles
- Gilberto Mora (Xolos): 1 gol
Partidos de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX
La última jornada, antes de la Leagues Cup, se jugará de la siguiente manera:
Viernes 31 de julio
- Puebla vs Chivas a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, lo podrás ver por las pantallas de Azteca Deportes
- Atlético San Luis vs Xolos a las 21:00 horas en el Estadio Libertad Financiera
- Juárez vs Pumas a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, lo podrás ver también por Azteca Deportes
Sábado 1 de agosto
- Querétaro vs Tigres a las 17:00 horas en el Estadio La Corregidora
- León vs Pachuca a las 19:00 horas en el Estadio Nou Camp
- Atlas vs Rayados a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco
- Cruz Azul vs Atlante a las 21:00 horas en el Estadio Banorte
Domingo 2 de agosto
- América vs Santos a las 17:00 horas en el Estadio Banorte
- Toluca vs Necaxa a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez
Es importante mencionar que a mitad de semana se dará el Juego de las Estrellas MLS vs Liga MX 2026, programado para el miércoles 29 de julio a las 18:00 horas (tiempo de la CDMX) en el Bank of America Stadium en Carolina del Norte.
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