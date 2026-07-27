Tabla general y de goleo del Apertura 2026 de la Liga MX tras la jornada 2

La jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó grandes emociones y movió la tabla general y de goleo respecto a lo visto al inicio del torneo.

Tras los partidos, Xolos le arrebató el liderato de goleo a Cruz Azul, en tanto, tres equipos no han sumado ni un punto por lo que se quedan en el fondo de la tabla; mientras que Salomón Rondón y Lucas Ocampo empatan como líder de goleo.

Es importante mencionar que la próxima fecha será más emocionante debido a que es la última antes del parón de los equipos para disputar la Leagues Cup.

¡XOLOS EN LA CIMA! 🐕🔝



Tijuana termina como superlíder de la Liga BBVA MX tras concluir la Jornada 2 del Apertura 2026. Cruz Azul, Atlas y Necaxa le siguen de cerca en la tabla; mientras que Santos, León y Juárez todavía no suman unidades. 🇲🇽 pic.twitter.com/lyd5fbNhv4 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 27, 2026

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Tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX hoy

Así va la tabla general tras las primeras dos jornadas del Apertura 2026:

Xolos: 6 puntos

Cruz Azul: 6 puntos

Atlas: 6 puntos

Necaxa: 6 puntos

América: 4 puntos

Pachuca: 3 puntos

Toluca: 3 puntos

Rayados: 3 puntos

Querétaro: 3 puntos

Puebla: 3 puntos

Chivas: 3 puntos

Pumas: 3 puntos

San Luis: 1 punto

Atlante: 1 punto

Tigres: 1 punto

Santos: 0 puntos

León: 0 puntos

Juárez: 0 puntos

Tabla de goleo del Apertura 2026 de la Liga MX

Mientras tanto, estos son los goleadores del inicio del Apertura 2026:

Salomón Rondón (Pachuca): 3 goles

(Pachuca): 3 goles Lucas Ocampos (Rayados): 3 goles

(Rayados): 3 goles Mourad Daoudi (Xolos): 2 goles

Jeremy Márquez (Cruz Azul): 2 goles

Julián Carranza (Necaxa): 2 goles

Ali Ávila (Querétaro): 2 goles

Nicolas Llorente (San Luis): 2 goles

Eugenio Pizzuto (Atlante): 2 goles

Gilberto Mora (Xolos): 1 gol

Partidos de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX

La última jornada, antes de la Leagues Cup, se jugará de la siguiente manera:

Viernes 31 de julio

Puebla vs Chivas a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, lo podrás ver por las pantallas de Azteca Deportes

a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, lo podrás ver por las pantallas de Atlético San Luis vs Xolos a las 21:00 horas en el Estadio Libertad Financiera

a las 21:00 horas en el Estadio Libertad Financiera Juárez vs Pumas a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, lo podrás ver también por Azteca Deportes

Sábado 1 de agosto

Querétaro vs Tigres a las 17:00 horas en el Estadio La Corregidora

a las 17:00 horas en el Estadio La Corregidora León vs Pachuca a las 19:00 horas en el Estadio Nou Camp

a las 19:00 horas en el Estadio Nou Camp Atlas vs Rayados a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco

a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco Cruz Azul vs Atlante a las 21:00 horas en el Estadio Banorte

Domingo 2 de agosto

América vs Santos a las 17:00 horas en el Estadio Banorte

a las 17:00 horas en el Estadio Banorte Toluca vs Necaxa a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez

Es importante mencionar que a mitad de semana se dará el Juego de las Estrellas MLS vs Liga MX 2026, programado para el miércoles 29 de julio a las 18:00 horas (tiempo de la CDMX) en el Bank of America Stadium en Carolina del Norte.

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