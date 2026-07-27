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Tabla general y de goleo del Apertura 2026 de la Liga MX tras la jornada 2

La jornada 3 del Apertura 2026 será la última antes del parón en la Liga MX por la Leagues Cup; conoce cómo avanza tu equipo

Metadatos del artículo

3 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

La jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó grandes emociones y movió la tabla general y de goleo respecto a lo visto al inicio del torneo.

Tras los partidos, Xolos le arrebató el liderato de goleo a Cruz Azul, en tanto, tres equipos no han sumado ni un punto por lo que se quedan en el fondo de la tabla; mientras que Salomón Rondón y Lucas Ocampo empatan como líder de goleo.

Es importante mencionar que la próxima fecha será más emocionante debido a que es la última antes del parón de los equipos para disputar la Leagues Cup.

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Tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX hoy

Así va la tabla general tras las primeras dos jornadas del Apertura 2026:

  • Xolos: 6 puntos
  • Cruz Azul: 6 puntos
  • Atlas: 6 puntos
  • Necaxa: 6 puntos
  • América: 4 puntos
  • Pachuca: 3 puntos
  • Toluca: 3 puntos
  • Rayados: 3 puntos
  • Querétaro: 3 puntos
  • Puebla: 3 puntos
  • Chivas: 3 puntos
  • Pumas: 3 puntos
  • San Luis: 1 punto
  • Atlante: 1 punto
  • Tigres: 1 punto
  • Santos: 0 puntos
  • León: 0 puntos
  • Juárez: 0 puntos

Tabla de goleo del Apertura 2026 de la Liga MX

Mientras tanto, estos son los goleadores del inicio del Apertura 2026:

  • Salomón Rondón (Pachuca): 3 goles
  • Lucas Ocampos (Rayados): 3 goles
  • Mourad Daoudi (Xolos): 2 goles
  • Jeremy Márquez (Cruz Azul): 2 goles
  • Julián Carranza (Necaxa): 2 goles
  • Ali Ávila (Querétaro): 2 goles
  • Nicolas Llorente (San Luis): 2 goles
  • Eugenio Pizzuto (Atlante): 2 goles
  • Gilberto Mora (Xolos): 1 gol

Partidos de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX

La última jornada, antes de la Leagues Cup, se jugará de la siguiente manera:

Viernes 31 de julio

  • Puebla vs Chivas a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, lo podrás ver por las pantallas de Azteca Deportes
  • Atlético San Luis vs Xolos a las 21:00 horas en el Estadio Libertad Financiera
  • Juárez vs Pumas a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, lo podrás ver también por Azteca Deportes

Sábado 1 de agosto

  • Querétaro vs Tigres a las 17:00 horas en el Estadio La Corregidora
  • León vs Pachuca a las 19:00 horas en el Estadio Nou Camp
  • Atlas vs Rayados a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco
  • Cruz Azul vs Atlante a las 21:00 horas en el Estadio Banorte

Domingo 2 de agosto

  • América vs Santos a las 17:00 horas en el Estadio Banorte
  • Toluca vs Necaxa a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez

Es importante mencionar que a mitad de semana se dará el Juego de las Estrellas MLS vs Liga MX 2026, programado para el miércoles 29 de julio a las 18:00 horas (tiempo de la CDMX) en el Bank of America Stadium en Carolina del Norte.

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