Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: ¿Dónde ver a los atletas mexicanos hoy 27 de julio?

México sigue a la cabeza del medallero y la actividad de los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026 continúa durante este lunes 27 de julio.
Para este día la actividad será variada, desde ajedrez hasta hockey masculino y aquí te mostramos.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Agenda del día en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Estos son los deportes que se jugarán durante este lunes 27 de julio:
- Ajedrez
- Baloncesto Femenino
- Boliche
- Bádminton
- Ciclismo de pista
- Ecuestre Eventos
- Esquí náutico
- Gimnasia rítmica
- Gimnasia trampolín
- Golf
- Hockey Masculino
- Judo
- Racquetbol
- Remo
- Rugby 7
- Softbol femenino
- Surf
- Taekwondo
- Tenis
- Tiro con arco
- Voleibol Playa
- Voleibol Sala Masculino
México encabeza medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Nuestro país sigue en lo más alto del medallero y así se encuentra tras los primeros días:
- México con 31 medallas: 12 de oro, 12 de plata y 7 de bronce
- Cuba con 12 medallas: 6 de oro, 1 de plata y 5 de bronce
- Colombia con 14 medallas: 4 de oro, 7 de plata y 3 de bronce
- Venezuela con 11 medallas: 3 de oro, 2 de plata y 6 de bronce
- Guatemala con 9 medallas: 2 de oro, 3 de plata y 4 de bronce
- El Salvador con 7 medallas: 2 de oro, 1 de plata y 4 de bronce
- República Dominicana con 9 medallas: 1 de oro, 2 de plata y 6 de bronce
- Puerto Rico con 7 medallas: 1 de oro, 2 de plata y 4 de bronce
- Panamá con 2 medallas: 1 de oro, 0 de plata y 1 de bronce
- Costa Rica con 2 medallas: 0 de oro, 2 de plata y 0 de bronce
¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?
No te puedes perder la agenda de los deportistas mexicanos y lo podrás ver gratis y en vivo por Azteca Network, así como las plataformas digitales y el sitio web de Azteca Deportes.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.