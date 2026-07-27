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Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: ¿Dónde ver a los atletas mexicanos hoy 27 de julio?

Este lunes 27 de julio continúa la actividad de los atletas mexicanos; aparta las fechas en tu agenda

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

México sigue a la cabeza del medallero y la actividad de los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026 continúa durante este lunes 27 de julio.

Para este día la actividad será variada, desde ajedrez hasta hockey masculino y aquí te mostramos.

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Agenda del día en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Estos son los deportes que se jugarán durante este lunes 27 de julio:

  • Ajedrez
  • Baloncesto Femenino
  • Boliche
  • Bádminton
  • Ciclismo de pista
  • Ecuestre Eventos
  • Esquí náutico
  • Gimnasia rítmica
  • Gimnasia trampolín
  • Golf
  • Hockey Masculino
  • Judo
  • Racquetbol
  • Remo
  • Rugby 7
  • Softbol femenino
  • Surf
  • Taekwondo
  • Tenis
  • Tiro con arco
  • Voleibol Playa
  • Voleibol Sala Masculino

México encabeza medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Nuestro país sigue en lo más alto del medallero y así se encuentra tras los primeros días:

  • México con 31 medallas: 12 de oro, 12 de plata y 7 de bronce
  • Cuba con 12 medallas: 6 de oro, 1 de plata y 5 de bronce
  • Colombia con 14 medallas: 4 de oro, 7 de plata y 3 de bronce
  • Venezuela con 11 medallas: 3 de oro, 2 de plata y 6 de bronce
  • Guatemala con 9 medallas: 2 de oro, 3 de plata y 4 de bronce
  • El Salvador con 7 medallas: 2 de oro, 1 de plata y 4 de bronce
  • República Dominicana con 9 medallas: 1 de oro, 2 de plata y 6 de bronce
  • Puerto Rico con 7 medallas: 1 de oro, 2 de plata y 4 de bronce
  • Panamá con 2 medallas: 1 de oro, 0 de plata y 1 de bronce
  • Costa Rica con 2 medallas: 0 de oro, 2 de plata y 0 de bronce

¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

No te puedes perder la agenda de los deportistas mexicanos y lo podrás ver gratis y en vivo por Azteca Network, así como las plataformas digitales y el sitio web de Azteca Deportes.

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