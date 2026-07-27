Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: ¿Dónde ver a los atletas mexicanos hoy 27 de julio?

México sigue a la cabeza del medallero y la actividad de los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026 continúa durante este lunes 27 de julio.

Para este día la actividad será variada, desde ajedrez hasta hockey masculino y aquí te mostramos.

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Agenda del día en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Estos son los deportes que se jugarán durante este lunes 27 de julio:

Ajedrez

Baloncesto Femenino

Boliche

Bádminton

Ciclismo de pista

Ecuestre Eventos

Esquí náutico

Gimnasia rítmica

Gimnasia trampolín

Golf

Hockey Masculino

Judo

Racquetbol

Remo

Rugby 7

Softbol femenino

Surf

Taekwondo

Tenis

Tiro con arco

Voleibol Playa

Voleibol Sala Masculino

México encabeza medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Nuestro país sigue en lo más alto del medallero y así se encuentra tras los primeros días:

México con 31 medallas : 12 de oro, 12 de plata y 7 de bronce

: 12 de oro, 12 de plata y 7 de bronce Cuba con 12 medallas : 6 de oro, 1 de plata y 5 de bronce

: 6 de oro, 1 de plata y 5 de bronce Colombia con 14 medallas : 4 de oro, 7 de plata y 3 de bronce

: 4 de oro, 7 de plata y 3 de bronce Venezuela con 11 medallas: 3 de oro, 2 de plata y 6 de bronce

Guatemala con 9 medallas: 2 de oro, 3 de plata y 4 de bronce

El Salvador con 7 medallas: 2 de oro, 1 de plata y 4 de bronce

República Dominicana con 9 medallas: 1 de oro, 2 de plata y 6 de bronce

Puerto Rico con 7 medallas: 1 de oro, 2 de plata y 4 de bronce

Panamá con 2 medallas: 1 de oro, 0 de plata y 1 de bronce

Costa Rica con 2 medallas: 0 de oro, 2 de plata y 0 de bronce

¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

No te puedes perder la agenda de los deportistas mexicanos y lo podrás ver gratis y en vivo por Azteca Network, así como las plataformas digitales y el sitio web de Azteca Deportes.

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