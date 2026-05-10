Liga MX: Listas las semifinales del torneo Clausura 2026

Después del trepidante partido en Ciudad Universitaria, donde Pumas se impuso, quedaron definidas las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El día de hoy, 10 de mayo, Pachuca y Pumas concretaron su pase a la siguiente ronda de la liguilla, y tenemos definidos los cruces que determinarán a los finalistas de la Liga MX, después de la eliminación del campeón Toluca y ------.

Estas son las semifinales de la Liga MX

Con la definición de los partidos de vuelta de este domingo, las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX quedaron de la siguiente forma:

Pumas vs Pachuca

Chivas vs Cruz Azul

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¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Liga MX?

Aún no hay fecha oficial para las semifinales del torneo Clausura 2026, pero de acuerdo con el calendario de la liga, se jugarían de la siguiente forma:

Partidos de ida : Miércoles 13 y jueves 14 de mayo.

: Miércoles 13 y jueves 14 de mayo. Partidos de vuelta: Sábado 16 y domingo 17 de mayo.

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