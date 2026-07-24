Viernes Botanero con Atlante: Hora y dónde ver el resto de la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX

La jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX comenzó el pasado martes con el Cruz Azul vs Puebla y Toluca vs Pumas; sin embargo, sigue este 24 de julio con el Viernes Botanero y el regreso del Atlante a la primera división.

Las miradas estarán puestas en Azteca Deportes para ver el Atlante vs América a las 20:00 horas (tiempo del centro del país), ya que el regreso del Equipo del Pueblo se verá por tele abierta.

Este último se jugará en el tres veces mundialista Estadio Azteca y marca el regreso de uno de los clásicos del futbol mexicano que marcó el siglo pasado. ¿Te lo vas a perder? La transmisión con los mejores comentaristas la podrás seguir a través de Azteca Deportes mediante Azteca 7, Azteca Deportes Network, aztecadeportes.com o la app de Azteca Deportes.

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David Ospina explicó por qué eligió al Atlante, habló del presente que atraviesa en su carrera y reveló qué espera encontrar en la Liga MX🔥#AtlanteXAzteca



👇ATLANTE VS AMÉRICA

📅 ⁣⁣⁣Viernes 24 de julio⁣

🕘 8:50 PM⁣

📺 ⁣⁣Azteca 7 y Azteca… pic.twitter.com/3TKvmmBGGr — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 23, 2026

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La jornada concluirá el viernes con el Xolos vs León, también a las 20:00 horas y que se jugará en el Estadio Caliente, en Tijuana, Baja California.

Horarios y fechas del resto de partido de la jornada 2 de la Liga MX

Los partidos que restan de la segunda fecha son:

Sábado 25 de julio

Chivas vs Juárez a las 17:00 horas

a las 17:00 horas Tigres vs Atlético de San Luis a las 21:00 horas, encuentro que podrás ver por Azteca Deportes

a las 21:00 horas, encuentro que podrás ver por Azteca Deportes Santos vs Atlas a las 21:00 horas

Domingo 26 de julio

Necaxa vs Rayados a las 17:00 horas

a las 17:00 horas Pachuca vs Querétaro a las 18:00 horas

¿A qué hora es el Campeón de Campeones de la Liga MX: Toluca vs Cruz Azul?

La jornada 2 se jugó desde el martes pasado debido a que el sábado 25 de julio también se enfrentarán Toluca vs Cruz Azul en el Campeón de Campeones de la Liga MX.

Este encuentro tendrá cita a las 18:30 horas (tiempo local)en el Dignity Health Spots Park, en California, Estados Unidos.

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