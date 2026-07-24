Viernes Botanero con Atlante: Hora y dónde ver el resto de la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX

La jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX comenzó el pasado martes con el Cruz Azul vs Puebla y Toluca vs Pumas; sin embargo, sigue este 24 de julio con el Viernes Botanero y el regreso del Atlante a la primera división.
Las miradas estarán puestas en Azteca Deportes para ver el Atlante vs América a las 20:00 horas (tiempo del centro del país), ya que el regreso del Equipo del Pueblo se verá por tele abierta.
Este último se jugará en el tres veces mundialista Estadio Azteca y marca el regreso de uno de los clásicos del futbol mexicano que marcó el siglo pasado. ¿Te lo vas a perder? La transmisión con los mejores comentaristas la podrás seguir a través de Azteca Deportes mediante Azteca 7, Azteca Deportes Network, aztecadeportes.com o la app de Azteca Deportes.
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La jornada concluirá el viernes con el Xolos vs León, también a las 20:00 horas y que se jugará en el Estadio Caliente, en Tijuana, Baja California.
Horarios y fechas del resto de partido de la jornada 2 de la Liga MX
Los partidos que restan de la segunda fecha son:
Sábado 25 de julio
- Chivas vs Juárez a las 17:00 horas
- Tigres vs Atlético de San Luis a las 21:00 horas, encuentro que podrás ver por Azteca Deportes
- Santos vs Atlas a las 21:00 horas
Domingo 26 de julio
- Necaxa vs Rayados a las 17:00 horas
- Pachuca vs Querétaro a las 18:00 horas
¿A qué hora es el Campeón de Campeones de la Liga MX: Toluca vs Cruz Azul?
La jornada 2 se jugó desde el martes pasado debido a que el sábado 25 de julio también se enfrentarán Toluca vs Cruz Azul en el Campeón de Campeones de la Liga MX.
Este encuentro tendrá cita a las 18:30 horas (tiempo local)en el Dignity Health Spots Park, en California, Estados Unidos.
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