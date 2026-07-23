Jinete mexicano, Alan Montemayor, pidió préstamo de medio millón de pesos para presentarse en Juegos Centroamericanos

¿Te imaginas cumplir tu sueño, pero endeudarte con casi medio millón de pesos? Esa es la realidad que está viviendo Alan Montemayor Stoeckel, miembro de la Federación Ecuestre Mexicana (FEM) que representará al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

adn Noticias charló con el deportista en exclusiva, quien previó a debutar el próximo sábado 25 de julio en la justa deportiva, nos contó cómo creó su negocio TONÁ Bars (una barras de granola naturistas), el cual le ha permitido pagar algunos de los gastos que obtuvo antes de participar en la competencia.

Además, nos relató el gran cariño que siente por su caballo Toná, por el que daría todo y que será su compañero en la competencia.

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El costo de competir en los Juegos Centroamericanos para el jinete Alan Montemayor

Alan fue seleccionado para representar a México apenas el pasado mes de mayo, por lo que tuvo poco menos de dos meses para preparar todo y viajar a Santo Domingo, República Dominicana.

Uno de los principales problemas fue el aspecto económico, pues tuvo que pedir prestado cerca de 500 mil pesos sólo para el vuelo de su caballo. A eso habría que añadir otros gastos, mismos que lo pusieron en una situación complicada en los meses que tendría que estar entrenando.

“No pude acabar de recaudar ese medio millón de pesos, tuve que sacar un préstamo. Entonces ahorita que regrese es seguir tratando para acabar de pagar esta deuda”, relató.

Como se puede ver, la preparación para deportista no sólo implicó lo físico tanto para él como para su caballo, sino que tuvo más ingredientes: estrés, preocupación económica, así como cortos plazos para cumplir con la meta.

“Desafortunadamente para este deporte necesitas una cantidad importante de dinero. Solamente para el vuelo del caballo he tenido que recaudar medio millón de pesos”, explicó el deportista, mientras vestía la playera de la delegación mexicana.

Falta de apoyo a deportistas mexicanos: experiencia de Alan Montemayor

Y es que el deportista agradeció el apoyo que le brinda tanto la federación como la Comisión Nacional del Deportes (Conade) para poder representar internacionalmente al país; sin embargo, refirió que no es suficiente, ya que al volver tendrá que seguir pagando la deuda que adquirió sólo para poder transportar a su caballo.

“Hubo días de entrenamiento que tuve que sacrificar para poder buscar la forma de vender estas barritas y buscar apoyos, porque si no hacía eso, pues no iba a ir”, puntualizó.

La historia de Alan no es nueva en el deporte mexicano, durante décadas se ha señalado que la falta de apoyo dificulta la completa concentración de los deportistas, pues en lugar de entrenar y poner toda su energía en la competencia, están preocupados por saber cómo pagar para poder competir.

“Estar preocupado todos los días de cómo le vas a hacer... te trae un estrés muy importante y te cansa mentalmente (...) hubo días de entrenamiento que tuve que sacrificar”, reiteró.

¿Qué es TONÁ Bars, el negocio que creó Alan Montemayor para competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

En medio de la crisis, Montemayor decidió crear un negocio y es la venta de barritas de granola, a las cuales nombró TONÁ bars, mismas que vendió entre los integrantes de la comunidad ecuestre del país.

“Lo que he estado haciendo es que sí las promuevo en mis redes sociales. Ahí es donde más las he estado vendiendo, tanto en Facebook como en Instagram”, contó entusiasmado.

El negocio prosperó y pudo pagar algunas de sus deudas; sin embargo, tras su participación deberá seguir con él para terminar con su pendientes, aunque ahora piensa en un negocio a futuro y así ayudar a más deportistas que lo necesiten.

Toná, el caballo con el que Alan Montemayor competirá en los Juegos Centroamericanos

Finalmente, Alan nos compartió con entusiasmo el gran cariño y respeto que tiene con Toná, su caballo y quien inspiró el nombre de sus barritas.

El animal ecuestre llegó a su vida nueve años atrás; sin embargo, pese a que le dijeron que no era apto para competir, él demostró que con el entrenamiento correcto puede llegar lejos.

“Una cualidad que tiene el Toná, que no tienen muchos caballos, es que tiene un corazón enorme, enorme. Y ahora sí que por más talentoso, por mejor conformación que tenga tu caballo, si no tiene ese corazón, pues no lo va a querer hacer”, explicó.

¿Cuándo compite Alan Montemayor en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Alan y Toná saltarán a la competencia el próximo sábado 25 julio a las 18:00 y 20:00 horas tiempo Santo Domingo, es decir, a las 16:00 y 18:00 horas del tiempo del centro del país, respectivamente.

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