El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) sigue trabajando a marchas forzadas para poder terminar todas las obras previstas de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo cual como parte de las medidas para tener un mejor transporte durante el evento, anunciaron el servicio Park & Ride con el que se busca evitar generar tráfico abundante en los días de partidos.

Fueron las propias autoridades capitalinas las que anunciaron que este servicio se estará ofreciendo desde puntos estratégicos como el Parque México, Estadio Olímpico Universitario, San Jerónimo y otros puntos.

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¿Dónde comprar el servicio Park & Ride para el Mundial 2026 en CDMX?

Si bien es cierto que ya se ha hablado en diferentes ocasiones sobre el servicio de Park & Ride que se ofrecerá en la capital del país para llegar al Estadio Ciudad de México, la realidad es que poco se ha hablado de la forma en la que se podrá contratar el mismo.

Las formas más sencillas para poder contar con este servicio de ida y vuelta, son las siguentes:

Acudir con boleto en mano a las zonas donde se dará el servicio Park & Ride

Se podrá pagar en efectivo o con la Tarjeta MI

El servicio se paga presencialmente en los puntos de salida ya referidos

Es importante mencionar que se informó que las unidades estarán saliendo cada 15 minutos desde la hora inicial del servicio, el cual se anunciará de manera paulatina conforme se vayan disputando los compromisos.

Puntos de salida del servicio Park & Ride para el Estadio Ciudad de México

En caso de que quieras aprovechar alguno de los puntos de salida del servicio Park & Ride, es importante aclarar que el mismo tendrá un costo de 500 pesos por persona, los cuales cubrirán los traslados de ida y vuelta entre los puntos.

Las zonas de salida de este servicio son:

Bellas Artes

CETRAM Chapultepec

Ángel de la Independencia

Palacio de los Deportes

Parque México

San Jerónimo

Estadio Olímpico Universitario

Campo Marte

Parque Ecológico Xochimilco

Six Flags

Centro Comercial Santa FE

Plaza Carso

Estadio Ciudad de México no contará con estacionamiento durante el Mundial

Es importante recordar que el Estadio Ciudad de México no contará con servicio de estacionamiento durante todo el Mundial 2026, por lo cual se recomienda tomar previsiones al momento de los traslados.

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