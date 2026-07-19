Nueva York ya vibra con la final del Mundial: así se vive la previa del España vs Argentina

Nueva York comenzó a teñirse de rojo y albiceleste desde días antes de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España y Argentina, la cual se disputa este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium.

Distintos puntos emblemáticos de la ciudad recibieron a ciertos de aficionados que llegaron con camisetas, banderas y, sobre todo, la ilusión de ver a su selección coronarse como campeona en esta Copa del Mundo.

Aunque no todos pudieron conseguir un boleto para vivir este partido, el ambiente mundialista ya se vive en bares, restaurantes y zonas habilitadas para seguir el España vs Argentina en pantallas gigantes.

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César Castro nos trae la información sobre lo que sucede en la Gran Manzana a unas cuantas horas de la batalla final. 🇪🇸🇦🇷#ElCanalDelMundial



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Miles de argentinos organizaron banderazos

En distintos puntos emblemáticos de Nueva York, miles de argentinos realizaron una convocatoria para acompañar a Argentina en la antesala del partido en lo que podría significar el bicampeonato para la Albiceleste y también, la cuarta estrella en su historia.

El sábado 18 de julio, seguidores de la selección sudamericana se reunieron en Central Park, frente al monumento del General José de San Martín, lugar representativo de la comunidad argentina en la ciudad.

Aunque también, los aficionados argentinos tienen pensado reunirse en otros puntos emblemáticos de Nueva York entre los que destacan:

Central Park Times Square Argentina Way

“Cada vez tenemos más focos de banderazos. Estamos argentinizando Nueva York de diversas maneras”, aseguró Gerardo Díaz Bartolomé, cónsul argentino en la ciudad.

Españoles también preparan llegadas masivas

Aunque el partido se disputará en el MetLife Stadium, gran parte de la previa de este encuentro se vivirá en Manhattan, donde los aficionados españoles esperan tener una gran presencia para hacer sentir su apoyo.

Little Spain, el mercado gastronómico ubicado en Hudson Yards, será uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados españoles. Este espacio es impulsado por el chef José Andrés y con sus característicos bares y terrazas se espera una gran unión entre los fanáticos de la Furia Roja.

¿Cómo sigue la calidad del aire en Nueva York previo a la final?

En los últimos días, la calidad del aire había preocupado entre las autoridades de la FIFA, derivado de los incendios forestales en Canadá.

Sin embargo, el panorama mejoró en las últimas horas y la final de la Copa del Mundo se llevará con normalidad, por lo que los asistentes a este encuentro pueden estar tranquilos.

Con todo esto, la ciudad de Nueva York ya tiene todo preparado para vivir la intensidad de la definición del campeonato del mundo entre España vs Argentina, la cual promete ser histórica.

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