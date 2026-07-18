La definición por el campeonato de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, está a la vuelta de la esquina, donde Argentina enfrentará a España, en busca de retener su corona este domingo 19 de julio en Nueva York.

Pero además de conocer a la selección que reinará por los próximos 4 años, también sabremos quién es el jugador con más goles en este Mundial 2026, en una batalla que se había disputado entre dos jugadores: Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Este sábado 18 de julio Francia perdió 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar. A pesar de la derrota, Kylian Mbappé logró anotar para llegar a diez goles en esta Copa del Mundo y, de momento, ser el máximo goleador del torneo.

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England are #FIFAWorldCup Bronze Final winners 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026

Las víctimas de Kylian Mbappé en esta Copa del Mundo

Desde su primera participación en un Mundial (Rusia 2018), donde además salió campeón, Kylian Mbappé ha demostrado que no le pesa ser el líder de la selección gala y comenzó a escribir su cuota goleadora.

Además del campeonato del mundo, el jugador del Real Madrid llegó con otro objetivo para este Mundial: ser el máximo rompe redes del torneo, hito que está a punto de conseguir.

En total, Kylian Mbappé disputó ocho partidos en este Mundial 2026 y marcó en seis de esos encuentros. El francés se fue en blanco frente a Noruega y España. Así se repartieron las anotaciones del futbolista merengue en esta Copa del Mundo:

vs Senegal: 2 goles

vs Irak: 2 goles

vs Suecia: 2 goles

vs Paraguay: 1 gol

vs Marruecos: 1 gol

vs Inglaterra: 2 goles

Mbappé vs Messi por la historia en Copas del Mundo

Pero la disputa entre el francés y el argentino va más allá de esta edición del máximo torneo de selecciones. En este Mundial, Messi y Mbappé también se están disputando ser el máximo goleador en toda la historia de las Copas del Mundo.

Ambos futbolistas rompieron en este Mundial el récord del alemán Miroslav Klose (16 anotaciones) y ahora buscan seguir haciendo historia. Así marcha el balance de goles de Mbappé y Messi en Copas del Mundo:

Lionel Messi: 2006 (1), 2010 (0), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (7) y 2026* (8)

Kylian Mbappé: 2018 (4), 2022 (8) y 2026 (10)

Vale la pena aclara que Lionel Messi aún tiene pendiente la final de esta edición de la Copa del Mundo por lo que podría superar al francés y quedarse, al menos, cuatro años más con ese récord.

Mientras que Kylian Mbappé, consiguió esos números con 27 años, por lo que aún tiene tiempo para aumentar esa cifra en próximas ediciones de la Copa del Mundo.

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