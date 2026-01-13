¡Bellísima! Adidas lanza playera de Selección Mexicana retro inspirada en el Mundial de 1986

Esta playera retro de la Selección Mexicana es una que no puede faltar en el cajón de los coleccionistas. La nueva edición conmemorativa que lanzó Adidas y que, sin duda, cuando llegue el Mundial de 2026, veremos a miles de aficionados usándola.

Adidas presentó una serie con playeras retro de México, Argentina, Colombia y Chile. Aunque todas son hermosas, la afición considera que la del 'Tricolor' fue la que se robó los reflectores y podría ser un éxito en las ventas.

Detalles de la playera retro de la Selección Mexicana

Un diseño completamente verde, con un cuello en "v"" blanco, que se extiende con las tres icónicas franjas en los hombros de Adidas. Y claro, del lado izquierdo del pecho tiene el antiguo logo de la Selección Mexicana , el mismo que se utilizó durante la Copa del Mundo de 1986, en donde también fuimos locales.

La playera también tiene el nombre de "México" en la parte de atrás, junto con el dorsal número 9. Se trata de una prenda hecha de tejido de malla, que brinda transpirabilidad para mantenerse seco sin importar el calor.

Las otras playeras retro fueron la de Argentina, la del Mundial de 2006, la de Colombia, la que utilizaron en la Copa del Mundo de 1990, y la de Chile, en una edición especial que no salió a la venta porque la selección fue sancionada.

Precio del jersey retro de la Selección Mexicana

Esta edición ya se encuentra disponible en la página oficial de Adidas , en donde se puede realizar el pedido en línea sin costo de envío. El precio oficial es de $2,499 pesos mexicanos (140 dólares).

