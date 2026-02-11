Marcelo Flores renuncia a México y jugará para Canadá el Mundial 2026

Después de meses de especulación sobre el futuro de Marcelo Flores como jugador de la Selección Mexicana, este miércoles 11 de febrero se confirmó que el futbolista de los Tigres de la Liga MX realizó con éxito el trámite conocido como “one time switch”, lo cual ahora le permitirá defender a la Selección de Canadá.

Fue a través de la Plataforma de Cambio de Asociación de la FIFA que se confirmó este miércoles que el futbolista de triple nacionalidad, tendrá la posibilidad de representar a Canadá en el Mundial de este mismo 2026, lo cual también significa que nunca más podrá jugar para la Selección Mexicana de forma profesional.

¿Cuántos partidos jugó Marcelo Flores con la Selección Mexicana?

Marcelo Flores fue uno de los jugadores que logró disputar partidos con prácticamente todas las categorías de la Selección Mexicana, pues desde el 2019 debutó con la Sub-16 disputando un total de cinco partidos y aportando con una anotación.

Si bien es cierto que la mayoría de las participaciones de Flores con el Tricolor fueron en categorías inferiores, el ahora seleccionado canadiense logró disputar un total de dos partidos amistosos con la Selección Mexicana mayor, así como un juego oficial de la Concacaf Nations League A.

¿Por qué Marcelo Flores renunció a la Selección Mexicana?

Es importante mencionar que el futbolista de los Tigres optó por renunciar al Tricolor tras la falta de oportunidades para mostrarse en las diferentes convocatorias de los procesos que se cumplieron de 2021 a la fecha.

Por otro lado, la oportunidad de poder representar a Canadá en el Mundial 2026 también habría tenido un peso importante en esta decisión del futbolista.

¿Qué es y cómo aplica el one time switch de la FIFA?

El llamado one time switch de la FIFA es un cambio único y definitivo de asociación o federación, lo cual quiere decir que si un jugador con doble nacionalidad opta por representar a un combinado diferente para el que ya jugó en el pasado, ya no se podrá por los estatutos oficiales de la FIFA.

