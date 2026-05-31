En penales y al máximo nivel de estrés, Toluca venció a Tigres y ganó la Copa de Campeones de la Concacaf, mejor conocida como la Concachampions, trofeo que consolida la carrera exitosa de Antonio Turco Mohamed en la Liga MX.

Y es que, tras el bicampeonato en 2025, Los Diablos y el Turco volvieron a abrir las vitrinas y no sólo eso, ahora buscan crear un nuevo capítulo para el futbol mexicano en el Mundial de Clubes.

Pero para llegar a este punto en la carrera del técnico argentino, hubo un punto de inflexión que cambió absolutamente todo y que hoy lo convierte en el nuevo Rey Midas.

¡Grítenlo! Esto es para los que CRE3N SI3MPR3 🏆🏆🏆



Diablos internacionales 🌎 pic.twitter.com/XfrVoFbInK — Toluca FC (@TolucaFC) May 31, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Las 10 finales que ha ganado el Antonio Mohamed desde 2017 en el futbol mexicano

En el Apertura 2017, el Turco Mohamed ya era considerado uno de los mejores entrenadores que habían llegado al futbol mexicano; sin embargo, pese a ya tener títulos con Huracán (en Argentina), Xolos y América, perdió una final con Rayados de Monterrey y ese pareció ser otro de sus puntos de inflexión que ha tenido en su carrera.

Desde entonces, final a la que ha llegado, final que gana:

Copa MX 2017 (Rayados) Apertura 2019 (Rayados) Copa MX 2020 (Rayados) Supercopa de Brasil 2022 (Atlético Mineiro) Campeonato Minero 2022 (Atlético Mineiro) Clausura 2025 (Toluca) Campeón de Campeones MX 2025 (Toluca) Apertura 2025 (Toluca) Campeones Cup 2025 (Toluca) Concachampions 2026 (Toluca)

La final de 2017 que cambió la carrera del “Turco” Mohamed para siempre

Como se puede ver, el argentino ha ganado 10 finales y ayer, sábado 30 de mayo, ganó un nuevo título internacional, curiosamente al equipo con el que cayó nueve años atrás.

En aquel año, en la final del futbol mexicano se vivió un Clásico Regio, en el que Tigres salió con la victoria tras imponerse 2-3 en el marcador global; no obstante, ahora parecería que ese ciclo se cerró, pero el papel de Mohamed en el balompié nacional no.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.