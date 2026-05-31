¡Fue por México! El Grande Americano se robó los corazones de todos los aficionados mexicanos de la lucha y libre y en la Noche de los Grandes de AAA, venció al Original Grande Americano y se quedó con la máscara de Chad Gable.

Desde Monterrey, Nuevo León, los fanáticos de este deporte vivieron una de las noches más emocionantes, en donde se presenció una lucha que no sólo dominó en redes sociales y en los principales buscadores de internet, sino que fue tema de conversación en todas las mesas de análisis deportivos.

EL GRANDE AMERICANO WINS THE MASK VS MASK MATCH!!! 🇲🇽 pic.twitter.com/929uezlRmG — WWE (@WWE) May 31, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Chad Gable era el luchador debajo de la máscara del Original Grande Americano

La lucha estelar de anoche tuvo de todo, intervenciones, mesas, sillas, regresos y mucha emoción tras develarse que la persona debajo de la máscara del Original era Chad Gable.

Aunque, por momentos, parecía que El Grande Americano estaba vencido, ya que fue el más golpeado de la noche, el público mexicano tenía su favorito y con un apoyo descomunal logró salir de las llaves de rendición, de los finisher impuestos y vencer al que siempre señaló como “impostor”.

“Soy lo suficiente hombre para reconocer, no como enmascarado, sino como un hombre y me duele decir esto, pero hoy no he podido con el espíritu mexicano (...) que sepas esto: yo siempre seré El Original Grande Americano, pero a partir de ahora, cara a cara, te digo que tú era el único Grande Americano”, fueron las palabras de Chad Gable tras perder la máscara.

Así nació el Original Grande Americano en WWE y AAA

A lo largo del último año, especialmente desde la llega de Penta a WWE, el luchador Chad Gable comenzó una historia en donde estaba “harto y cansado” de ser vencido por luchadores mexicanos, por lo que viajó al país (tras conseguir contactos con Dominik Mysterio) para conocer “las artes oscuras” de la lucha libre.

Desde entonces, este fue desapareciendo de la pantalla y, a la par, nació públicamente El Grande Americano, un luchador proveniente del Golfo de America; sin embargo, con el paso de las semanas, también apareció otro Grande Americano.

Mientras uno desaparecía (por lesión), el otro no sólo robaba protagonismo, sino que empezó a conectar con el público mexicano, ya que sabía español e incluso frases muy utilizadas en México, es por eso que inicia la rivalidad (no sólo en AAA, sino en toda la WWE) entre el Original Grande Americano y el Grande Americano que culminó la noche del sábado.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.