Mundial 2026 completo; lista definitiva de las selecciones con boleto para la Copa del Mundo
Este 31 de marzo se disputaron los últimos partidos del repechaje para el Mundial 2026; México ya conoce a sus rivales e Italia volvió a quedar fuera.
Después de un largo periodo de casi cuatro años oficialmente conocemos a todas las selecciones que estarán disputando el Mundial 2026 en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, pues este 31 de marzo se disputaron todos los partidos del repechaje europeo y del resto de las confederaciones.
Entre las sorpresas que tendrá la edición 2026 de la Copa del Mundo de la FIFA están las selecciones de República del Congo, Cabo Verde y Uzbekistán, naciones que estarán debutando en el torneo internacional.
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Fechas exactas en las que habría home office en CDMX por motivos del Mundial 2026
El Gobierno de la CDMX hizo una invitación formal a los patrones para que otorguen home office en días específicos del Mundial 2026; así aplicaría.
Selecciones con boleto para el Mundial 2026
Serán un total de 48 selecciones las que estarán disputando el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. De esas, 16 corresponden a la UEFA, nueve a la CAF de África, ocho a la AFC de Asia, seis para la Conmebol, seis para la Concacaf y uno solo para la OFC de Oceanía.
El listado de las selecciones con boleto para la próxima Copa del Mundo son:
- México
- EUA
- Canadá
- Panamá
- Haití
- Curazao
- Argentina
- Brasil
- Uruguay
- Colombia
- Ecuador
- Paraguay
- Inglaterra
- Francia
- España
- Alemania
- Portugal
- Países Bajos
- Bélgica
- Suiza
- Croacia
- Austria
- Noruega
- Escocia
- Suecia
- Turquía
- República Checa
- Bosnia y Herzegovina
- Marruecos
- Senegal
- Ghana
- Costa de Marfil
- Túnez
- Argelia
- Egipto
- Sudáfrica
- Cabo Verde
- Japón
- Corea del Sur
- Irán
- Australia
- Arabia Saudita
- Uzbekistán
- Jordania
- Qatar
- Nueva Zelanda
- República del Congo
- Iraq o Bolivia
Selecciones importantes que se perderán el Mundial 2026
Más allá de las selecciones que consiguieron su boleto para el Mundial 2026 es importante hablar de aquellos combinados nacionales que se quedaron sin boleto mundialista, pues entre ellos están excampeones mundiales y de la Copa América, así como potencias en sus respectivas confederaciones.
Entre estas selecciones está Italia, Dinamarca, Polonia, Chile, Nigeria, Camerún y Costa Rica, las cuales terminaron por ser eliminadas en fase de clasificación y repechaje respectivamente.
¿Cuándo inicia el Mundial 2026?
Vale la pena recordar que el Mundial 2026 dará inicio oficialmente el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Banorte, esto con el partido México vs Sudáfrica.
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