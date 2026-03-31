Mundial 2026 completo; lista definitiva de las selecciones con boleto para la Copa del Mundo

Después de un largo periodo de casi cuatro años oficialmente conocemos a todas las selecciones que estarán disputando el Mundial 2026 en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, pues este 31 de marzo se disputaron todos los partidos del repechaje europeo y del resto de las confederaciones.

Entre las sorpresas que tendrá la edición 2026 de la Copa del Mundo de la FIFA están las selecciones de República del Congo, Cabo Verde y Uzbekistán, naciones que estarán debutando en el torneo internacional.

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Fechas exactas en las que habría home office en CDMX por motivos del Mundial 2026 El Gobierno de la CDMX hizo una invitación formal a los patrones para que otorguen home office en días específicos del Mundial 2026; así aplicaría. 31 marzo, 2026

Selecciones con boleto para el Mundial 2026

Serán un total de 48 selecciones las que estarán disputando el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. De esas, 16 corresponden a la UEFA, nueve a la CAF de África, ocho a la AFC de Asia, seis para la Conmebol, seis para la Concacaf y uno solo para la OFC de Oceanía.

El listado de las selecciones con boleto para la próxima Copa del Mundo son:

México

EUA

Canadá

Panamá

Haití

Curazao

Argentina

Brasil

Uruguay

Colombia

Ecuador

Paraguay

Inglaterra

Francia

España

Alemania

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Suiza

Croacia

Austria

Noruega

Escocia

Suecia

Turquía

República Checa

Bosnia y Herzegovina

Marruecos

Senegal

Ghana

Costa de Marfil

Túnez

Argelia

Egipto

Sudáfrica

Cabo Verde

Japón

Corea del Sur

Irán

Australia

Arabia Saudita

Uzbekistán

Jordania

Qatar

Nueva Zelanda

República del Congo

Iraq o Bolivia

Selecciones importantes que se perderán el Mundial 2026

Más allá de las selecciones que consiguieron su boleto para el Mundial 2026 es importante hablar de aquellos combinados nacionales que se quedaron sin boleto mundialista, pues entre ellos están excampeones mundiales y de la Copa América, así como potencias en sus respectivas confederaciones.

Entre estas selecciones está Italia, Dinamarca, Polonia, Chile, Nigeria, Camerún y Costa Rica, las cuales terminaron por ser eliminadas en fase de clasificación y repechaje respectivamente.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

Vale la pena recordar que el Mundial 2026 dará inicio oficialmente el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Banorte, esto con el partido México vs Sudáfrica.

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