Pese a que la Selección Mexicana logró sacar un resultado positivo ante Ghana en el partido amistoso en el Estadio Cuauhtémoc no todo fue alegría para los seleccionados, pues Javier Aguirre dio a conocer los primeros seis nombres que se bajan de la lista final para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

De acuerdo con lo mencionado por el técnico del combinado tricolor, estas primeras seis bajas se dan debido a que de a poco se han ido incorporando los jugadores que militan en clubes europeos, tal es el caso de Edson Álvarez y Orbelín Pineda.

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¿Quiénes son los 6 jugadores que dejan la Selección Mexicana?

El primero en ser nombrado por Javier Aguirre como la baja de la Selección Mexicana fue el guardameta Óscar García, el cual a pesar de ser uno de los jóvenes con mayor proyección, no pudo ver actividad en este compromiso amistoso ante Ghana.

El resto de los jugadores que abandonarán la concentración de la escuadra Azteca a partir de este sábado 23 de mayo son:

Óscar García, del León

Denzell García, de Bravos de Juárez

Luis Rey, de Puebla

Eduardo Águila, del Atlético San Luis

Isaias Violante, del América

Iker Fimbres, del Monterrey

¿Quiénes son los jugadores que se incorporan a la Selección Mexicana?

Como bien se mencionó anteriormente, las bajas de estos seis jugadores corresponden a las llegadas de futbolistas que militan actualmente en el futbol europeo, y los cuales son considerados como parte de los inamovibles del “Vasco” para esta concentración de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

Los jugadores que se han ido incorporando a la concentración del combinado azteca son:

César Montes

Edson Álvarez

Orbelín Pineda

Raúl Jiménez (después de este fin de semana)

Santiago Giménez (después de este fin de semana)

¿Cuándo es el próximo juego de la Selección Mexicana?

Vale la pena mencionar que el próximo partido amistoso de la Selección Mexicana de cara al inicio del Mundial 2026, será el domingo 30 de mayo cuando la escuadra nacional se mida ante Australia.

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