Cristiano Ronaldo no deja de brillar a sus 41 años de edad, pues este jueves 21 de mayo se consagró campeón de la Saudi Pro League con el Al Nassr, logrando conquistar la liga árabe por primera vez desde su llegada en 2022.

CR7 fue clave en la goleada de su equipo por marcador de 4-1 sobre el Damac, pues un marcó un doblete le permitió cerrar su participación en liga con broche de oro y así asegurar el campeonato que el Al Nassr peleaba con el Al Hilal.

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo tenía dos puntos de ventaja sobre el Al Hilal, por lo que estaba obligado a ganar para asegurar el título de liga. En algún momento del partido, el Al Hilal pasó al primer lugar, pero el Al Nassr se adueñó completamente de su destino al obtener una ventaja de 2-0 al minuto 52 de juego.

Después del descuento del Damac, CR7 se hizo presente en el marcador, primero anotando de tiro libre y después fusilando al arquero con un potente disparo en el área, llegando así a 973 goles como profesional y acercándose poco a poco a la marca de los 1,000 goles.

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Julián Quiñones supera a CR7 en tabla de goleo

A pesar de que Cristiano Ronaldo se ausentó en varios partidos en protesta por falta de pago a los empleados del club y supuestos “favoritismos de la liga” a otros equipos, se coló en el tercer lugar de la lista de goleadores.

Ivan Toney se consagró como el goleador de la liga, con 32 goles, mientras que el segundo lugar fue para el mexicano Julián Quiñones, quien anotó 30 dianas a lo largo de la campaña. El tercer puesto fue para el portugués, con 28 anotaciones.

¿Cuántos títulos ha ganado CR7?

Con la conquista de este jueves, Cristiano Ronaldo suma un total de 36 títulos como futbolista profesional, consolidándose como uno de los más laureados en la historia.

Estos son todos los títulos del “Bicho” a lo largo de su carrera:

5 veces campeón de la UEFA Champions League : Una con el Manchester United , cuatro con el Real Madrid .

: Una con el , cuatro con el . 3 veces campeón de la Premier League con el Manchester United.

con el Manchester United. 2 veces campeón de LaLiga con el Real Madrid .

con el . 2 veces campeón de la Serie A con Juventus .

con . 2 veces campeón de la Supercopa de la UEFA con Real Madrid .

con . 4 veces campeón del Mundial de Clubes de la FIFA : Una con el Manchester United y tres con el Real Madrid .

: Una con el y tres con el . 2 veces campeón de la Copa del Rey con el Real Madrid .

con el . 1 vez campeón de la Coppa Italia con Juventus .

con . 2 veces campeón de Super Coppa Italia con Juventus .

con . 2 veces campeón de la Súper Copa de España con Real Madrid .

con . 2 veces campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra con Manchester United .

con . 1 vez campeón del Community Shield con Manchester United .

con . 1 vez campeón de la Supercopa de Portugal con Sporting de Lisboa .

con . 1 vez campeón de la FA Cup de Inglaterra con Manchester United .

de Inglaterra con . 2 veces campeón de la UEFA Nationes League con Portugal .

con . 1 vez campeón de la Eurocopa con Portugal .

con . 1 vez campeón de la Saudi Pro League con Al Nassr.

Además, CR7 consiguió 5 Balones de Oro de France Football y tres premios The Best de la FIFA.

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