¡Es oficial! Matías Almeyda es nuevo entrenador de Rayados de Monterrey

Matías Almeyda regresa al futbol mexicano para emprender una nueva aventura: Rayados de Monterrey confirmó que el argentino será su nuevo entrenador a partir del torneo de Apertura 2026.

Después de semanas de incertidumbre para el equipo regio, finalmente hay claridad sobre quién será el próximo estratega del equipo, y se trata ni más ni menos que de Matías Almeyda, quien fue campeón de Liga MX en 2017 con las Chivas del Guadalajara.

Matías Almeyda es nuevo director técnico de los Rayados. 🇫🇮🔥



¡Bienvenido al Monterrey, Profe! 👊🏼💙 pic.twitter.com/8NKCeXjmYO — Rayados (@Rayados) May 21, 2026

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Rayados apuesta por la experiencia de Almeyda

La elección de Matías Almeyda como nuevo entrenador de Monterrey no es casualidad, pues se trata de un talento probado que conoce la liga. Además, durante los últimos años, “El Pelado” dirigió en Europa.

A pesar de la distancia, Almeyda siguió confiando en el talento mexicano, y prueba de ello es que durante su gestión al frente del AEK de Atenas, de Grecia, fichó a futbolistas como Orbelín Pineda.

La llegada de Matías Almeyda a Monterrey llega en un momento crítico, después que Rayados tuvo uno de los peores torneos en los últimos años, quedando fuera de liguilla a pesar de contar con una de las plantillas más caras del futbol mexicano.

Se espera que el argentino empiece a trabajar con el equipo desde el primer momento, evaluando a los jugadores que continuarán en su proyecto y empezar a construir un proyecto sólido de cara al torneo de Apertura 2026, donde Rayados llegará con sed de revancha.

El paso de Almeyda por la Liga MX

Matías Almeyda vivió su primera etapa en el futbol mexicano entre 2015 y 2018, cuando fue estratega del Club Deportivo Guadalajara, llevando al equipo rojiblanco a una de sus mejores etapas en la época reciente.

En su etapa con Chivas, “El Pelado” logró cinco campeonatos:

1 Liga MX (Clausura 2017)

2 Copas MX (Apertura 2015 y Clausura 2017)

1 Supercopa MX (2017)

1 Liga de Campeones de Concacaf (2018)

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