¡Ya es todo oficial! La Liga MX dio a conocer días, horarios y estadios donde se jugará la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul.

Luego de dos series de semifinales con mucha emoción, en donde quedaron en el camino las Chivas y el Pachuca, los dos equipos capitalinos llegan con ilusión a disputar la final.

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Horarios y fechas para ver el Pumas vs Cruz Azul de la gran final de la Liga MX

Partido de ida

Jueves 21 de mayo

Estadio Ciudad de los Deportes

20:00 horas

Partido de vuelta

Domingo 24 de mayo

Estadio Olímpico Universitario

19:00 horas

¿Por qué Cruz Azul no jugó en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla?

Mucho se habló de dónde podría jugarse el partido de ida, pues como ha sido en las últimas temporadas, La Máquina sigue buscando estadio debido a que el Estadio Banorte en un inicio estuvo en remodelación y, después, ya fue entregado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

A eso se suma que durante gran parte del torneo, los cementeros jugaron en el Estadio Cuauhtémoc; sin embargo, un día después del partido de ida, ahí jugará la Selección Mexicana, por lo que Puebla dejó de ser opción, escogiendo el Estadio Ciudad de los Deportes para este gran partido.

Historia de finales del Pumas vs Cruz Azul

La final no será inédita, ya se ha vivido en dos ocasiones, ambas cuando todavía se jugaba en el futbol mexicano por año deportivos y no por torneos cortos.

La primera fue en la temporada 1978-1979 cuando Cruz Azul se coronó al derrotar a los Pumas, por marcador global, 2-0.

La segunda fue la revancha, en la temporada 1980-1981, cuando los universitarios vencieron a La Máquina con un marcador global de 4-2.

En los últimos años la rivalidad ha crecido entre ambas escuadras debido a que Pumas ha eliminando en semifinales, en liga y en Concahampions a La Máquina, así como los cementeros dejando a los universitarios en cuartos de final.

Todo puede pasar, unos buscan la octava y otros la décima, así que será un juego por la gloria y pase a la historia.

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