Durante la tarde de este viernes 22 de mayo se reportó el desplome de una barda en la calle Allende del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), lo cual provocó que de inmediato se movilizaran los cuerpos de emergencia en la zona para brindar atención médica a los lesionados, así como para liberar el paso.

Información recabada por Saúl Díaz, reportero de Azteca Noticias y adn Noticias, señala que los hechos ocurrieron en concreto en el número 74 de la calle Allende, lugar en el cual se reportan un total de tres personas lesionadas.

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¿Qué pasó en el Centro Histórico?

Fue minutos después de las 16:00 horas de este viernes 22 de mayo, que se dio el reporte del desplome de una barda de un terreno localizado dentro de la zona correspondiente de La Lagunilla de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con información que han ido dando a conocer testigos de los hechos, refieren que fue tras el paso de un camión de pasajeros sobre la zona, que se generó el desplome de la barda, la cual a decir de locatarios, ya había sido reportada por su mal estado.

En imágenes que se han difundido a través de redes sociales, se muestran a elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) laborando en la zona para liberar el paso.

¿Cuántas personas quedaron lesionadas tras la caída?

Vale la pena mencionar que hasta el momento, se reportan un total de tres personas lesionadas por la caída de esta barda, la cual parte de ella terminó suspendida sobre una unidad de transporte público de la CDMX.

Información dada a conocer, señalan que uno de los lesionados fue un joven de 17 años de edad que transitaba por la zona al momento de la caída. Se informó que el mismo tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona para su valoración médica de urgencia.

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