Lista de convocados de Javier Aguirre para la Selección Mexicana | Eloisa Sanchez/REUTERS

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Javier Aguirre lanzó la lista de jugadores de la Liga MX que competirán por un lugar para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

El técnico mexicano acordó con los dueños de los equipos que, con la finalidad de ofrecer mayor competitividad, tendría derecho a llamar a los jugadores del torneo local a concentrarse en el Centro de Alto Rendimiento en Toluca a más de 40 días del silbatazo inicial.

Así todos los equipos, incluso los que están calificados a la liguilla, tienen la obligación de ceder a sus futbolistas para que trabajen tanto con Aguirre como con su auxiliar Rafael Márquez.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/uNilEAaMBv — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 28, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son los partidos de preparación para el Mundial 2026?

La Selección Mexicana se enfrentará al combinado de Ghana el próximo 22 de mayo en el estadio Cuauhtémoc; luego el 30 de ese mismo mes jugará ante Australia en el Rose Bowl en Pasadena, California.

Los pupilos de Aguirre cerrarán su preparación para el Mundial 2026 enfrentando a Serbia el 4 de junio de 2026 en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

¿Quiénes son los jugadores convocados a la Selección Mexicana?

Raúl Rangel* (portero) - Chivas

Carlos Acevedo* (portero) - Santos

Óscar García (portero) -León

Luis Rey (defensa) -Puebla

Israel Reyes* (defensa) -América

Eduardo Águila (defensa) -San Luis

Jesús Gómez (defensa) -Tijuana

Denzell García (defensa) -Juárez

Jesús Gallardo* (defensa) -Toluca

Luis Romo* (medio) -Chivas

Erik Lira* (medio) -Cruz Azul

Brian Gutiérrez* (medio) -Chivas

Iker Fimbres (medio) -Rayados

Gilberto Mora* (medio) -Tijuana

Jairo Torres (medio) -Juárez

Roberto Alvarado* (medio) -Chivas

Kevin Castañeda (delantero) -Tijuana

Alexis Vega* (delantero) -Toluca

Guillermo Martínez* (delantero) -Pumas

Armando González* (delantero) -Chivas

De acuerdo al comunicado, los jugadores que tiene un asterisco “están considerados para la integración de la lista definitiva”, el resto está en seguimiento para fortalecer los trabajos rumbo a la justa deportiva.

Asimismo, se menciona que la lista definitiva se entregará el 1 de junio, tal como lo menciona el reglamento del torneo, la cual ya incluirá a los mexicanos que juegan en el extranjero.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.