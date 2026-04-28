No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Javier Aguirre lanzó la lista de jugadores de la Liga MX que competirán por un lugar para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.
El técnico mexicano acordó con los dueños de los equipos que, con la finalidad de ofrecer mayor competitividad, tendría derecho a llamar a los jugadores del torneo local a concentrarse en el Centro de Alto Rendimiento en Toluca a más de 40 días del silbatazo inicial.
Así todos los equipos, incluso los que están calificados a la liguilla, tienen la obligación de ceder a sus futbolistas para que trabajen tanto con Aguirre como con su auxiliar Rafael Márquez.
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¿Cuáles son los partidos de preparación para el Mundial 2026?
La Selección Mexicana se enfrentará al combinado de Ghana el próximo 22 de mayo en el estadio Cuauhtémoc; luego el 30 de ese mismo mes jugará ante Australia en el Rose Bowl en Pasadena, California.
Los pupilos de Aguirre cerrarán su preparación para el Mundial 2026 enfrentando a Serbia el 4 de junio de 2026 en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.
¿Quiénes son los jugadores convocados a la Selección Mexicana?
Raúl Rangel* (portero) - Chivas
Carlos Acevedo* (portero) - Santos
Óscar García (portero) -León
Luis Rey (defensa) -Puebla
Israel Reyes* (defensa) -América
Eduardo Águila (defensa) -San Luis
Jesús Gómez (defensa) -Tijuana
Denzell García (defensa) -Juárez
Jesús Gallardo* (defensa) -Toluca
Luis Romo* (medio) -Chivas
Erik Lira* (medio) -Cruz Azul
Brian Gutiérrez* (medio) -Chivas
Iker Fimbres (medio) -Rayados
Gilberto Mora* (medio) -Tijuana
Jairo Torres (medio) -Juárez
Roberto Alvarado* (medio) -Chivas
Kevin Castañeda (delantero) -Tijuana
Alexis Vega* (delantero) -Toluca
Guillermo Martínez* (delantero) -Pumas
Armando González* (delantero) -Chivas
De acuerdo al comunicado, los jugadores que tiene un asterisco “están considerados para la integración de la lista definitiva”, el resto está en seguimiento para fortalecer los trabajos rumbo a la justa deportiva.
Asimismo, se menciona que la lista definitiva se entregará el 1 de junio, tal como lo menciona el reglamento del torneo, la cual ya incluirá a los mexicanos que juegan en el extranjero.
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