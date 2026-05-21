Después de la polémica arbitral y las dudas sobre dónde se jugaría el partido de ida la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX, llegó el día para ver Cruz Azul vs Pumas desde el Estadio Ciudad de los Deportes y lo podrás ver por Azteca Deportes.

Los universitarios llegan a la ida tras haber vencido a América y Pachuca, mientras que La Máquina dejó atrás a Atlas y las Chivas; sin embargo, la moneda está en el aire y todo se definirá en 180 minutos.

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IDA y VUELTA de la FINAL de la Liga MX por @AztecaSiete 👀



PUMAS o CRUZ AZUL... ¿quién levantará el título del futbol mexicano?



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📅 Jueves 21 de mayo / Domingo 24 de mayo

🕗 8:00 PM / 7:00 PM

📺… pic.twitter.com/CYjtI49Lrt — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 18, 2026

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¿Dónde ver el Cruz Azul vs Pumas, la final de ida de la Liga MX?

Pumas busca la octava y Cruz Azul la décima en los dos últimos partidos del certamen; sin embargo, muchos especialistas apuntan que el resultado podría definirse desde este partido, entonces no te lo puedes perder.

El encuentro lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por Azteca Deportes, ya que lo transmitirán en Azteca 7, el sitio web y la app oficial.

La transmisión comenzará en punto de las 19:50 horas, mientras que el árbitro pitará el inicio del partido a las 20:00 horas.

La final de vuelta, el 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, también se podrá ver por Azteca Deportes.

¿Cómo llega Pumas a la gran final de la Liga MX?

El equipo dirigido por Efraín Juárez terminó como líder del Clausura 2026 con 36 puntos, un certamen histórico donde los Pumas rompieron su récord de puntos en torneos cortos.

De los 17 partidos del certamen, ganaron 10, empataron seis y perdieron uno, en todos estos lograron 34 goles a favor (la mejor ofensiva del torneo) y 17 en contra (la segunda mejor defensiva).

Gracias a eso, en los cuartos de final y en la semifinal pasó por mejor posición a la tabla, ya que empató ambas series.

Así llega Cruz Azul a la final del Clausura 2026

Mientras tanto, el equipo que Joel Huiqui tomó en las últimas jornadas del torneo regular cerró en la tercera posición con 33 puntos.

De los 17 encuentros, ganó nueve, empató seis y sólo perdió en dos ocasiones. Lograron 31 goles a favor y 18 en contra. En la liguilla eliminaron a Atlas y a Guadalajara.

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