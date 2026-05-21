Esta noche se escribió un nuevo capítulo del llamado “Clásico de la Obsesión” entre Cruz Azul y Pumas, con el arranque el primer capítulo de la final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La Máquina jugó su primer y único partido de la temporada en el Estadio Ciudad de los Deportes, antes Estadio Azul, un lugar donde el equipo cementero disputó por cerca de dos décadas, pero donde nunca lograron alzar un campeonato.

Con el partido de hoy, Cruz Azul jugó de local en un tercer estadio diferente, después de haber sido “corridos” de CU por la UNAM a principios de este año. Previamente, la Máquina fue local en el Cuauhtémoc de Puebla y en el Estadio Ciudad de México.

Del otro lado, Pumas, líder general de la competencia, llegó a este partido con las sensibles bajas de Alan Medina, por lesión, y Guillermo Martínez, quien fue convocado a la selección por Javier Aguirre.

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¿Cuántas finales han disputado Cruz Azul y Pumas?

Aunque Cruz Azul y Pumas son dos clubes de los llamados “Cuatro grandes”, solo se han encontrado en dos ocasiones en la instancia final del torneo, con saldo de una victoria para cada quién:

Temporada 78-79: Cruz Azul se convirtió en campeón tras derrotar a Pumas por marcador global de 2-0 en el entonces Estadio Azteca.

se convirtió en campeón tras derrotar a por marcador global de 2-0 en el entonces Estadio Azteca. Temporada 80-81: Los Pumas consiguieron su revancha dos años después y se alzaron campeones al derrotar por global de 4-2 a la Máquina.

El vencedor de esta final se llevará la ventaja en el historial de esta rivalidad.

¡Arranca la final de ida Cruz Azul vs Pumas!

La pelota se mueve en la cancha de Ciudad de los Deportes para el primer capítulo de la final de la Liga MX.

Minuto 42: Jeremy Márquez es amonestado después de una falta imprudente contra Jordan Carrillo, que buscaba escapar por velocidad.

Minuto 45: Termina el primer tiempo en Ciudad de los Deportes con empate 0-0, aunque Cruz Azul ha tenido las oportunidades más claras.

¡Arranca la segunda mitad!

Minuto 46: Se reinicia el partido en la colonia Nochebuena.

Minuto 47: Amaury García arrolla a Jordan Carrillo y se lleva la tarjeta amarilla.

Minuto 57: Álvaro Angulo, de Pumas, recibe la tarjeta amarilla después de arrollar a un jugador de la Máquina.

Culmina el partido con empate a cero y todo se define en el juego de vuelta en Ciudad Universitaria.

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