La Fórmula 1 (F1) está de regreso para una nueva carrera: se trata del Gran Premio de Canadá, la quinta fecha del calendario después de las cancelaciones por el conflicto en Medio Oriente.

Esta carrera tendrá un sabor especial, pues mientras Mercedes y Kimi Antonelli llegan como líderes de la competencia, mientras que McLaren, el actual campeón llegará con una serie de actualizaciones que buscarán acortar la distancia con “Las Flechas Plateadas”.

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¿Quién llega como líder al Gran Premio de Canadá 2026?

Sin duda alguna, la principal novedad para los fanáticos del automovilismo es que Kimi Antonelli, de Mercedes, es el líder de la competencia, con 100 puntos. En segunda posición le sigue su coequipero, George Russell, con 80 puntos, y la tercera posición es para Charles Leclerc, de Ferrari, que suma 59 unidades.

En el campeonato de constructores, Mercedes llega como líder absoluto con 180 puntos, mientras que Ferrari es segundo con 94 unidades y la tercera posición es para McLaren, con 94 unidades.

¿Cómo le va a Checo Pérez en Canadá?

En el caso particular del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, el balance ha sido positivo, tomando en cuenta que no corrió esta carrera durante su primera temporada en la categoría, en 2011, por motivos de salud.

En 2012, el tapatío consiguió el que hasta ahora es su mejor resultado en el Circuito de Gilles-Villeneuve: un tercer lugar con el extinto equipo Sauber, solo detrás de Lewis Hamilton y Romain Grosjean, que pilotaban para McLaren y Lotus-Renault, respectivamente.

Hasta ahora, esta ha sido la única vez que Pérez ha subido al podio de Montreal, pues ni con Red Bull consiguió volver a los puestos de honor en la carrera canadiense. Pérez suma 3 abandonos en este circuito: 1 con Force India y 2 más con Red Bull.

El panorama luce poco alentador para Pérez y su equipo, Cadillac, pues al ser el nuevo equipo de la categoría, concluir la carrera con ambos autos puede ser considerado una victoria.

Al respecto, Pérez se ha mostrado confiado en esta nueva etapa, señalando que el resultado de la última carrera, en Miami, puede ser alentador, sobre todo gracias al impacto positivo que trajeron las actualizaciones del equipo estadunidense.

¿Cuándo es el Gran Premio de Canadá 2026?

Las actividades del Gran Premio de Canadá 2026 de la F1 comenzarán este viernes y se llevarán a cabo de la siguiente forma:

Práctica 1 : Viernes 22 de mayo a las 10:30 horas.

: Viernes 22 de mayo a las 10:30 horas. Práctica 2 : Viernes 22 de mayo a las 14:30 horas.

: Viernes 22 de mayo a las 14:30 horas. Práctica 3 : Sábado 23 de mayo a las 10:00 horas.

: Sábado 23 de mayo a las 10:00 horas. Clasificación : Sábado 23 de mayo a las 14:00 horas.

: Sábado 23 de mayo a las 14:00 horas. Gran Premio de Canadá 2026: Domingo 24 de mayo a las 14:00 horas.

Recuerda que puedes seguir las actividades a través de la app oficial de streaming de la F1, F1TV Pro.

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